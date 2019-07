Autokar z Polakami spadł ze skarpy w Turcji. Trzy osoby w stanie ciężkim

odtwórz: "To nie jest kwestia LGBT. To kwestia Polski i Polaków jako całości"

Istotą tego, co się dzieje, jest kwestionowanie prawa do legalnego manifestowania własnych przekonań, niezależnie od tego, czego one dotyczą. To jest zagwarantowane w konstytucji i we wszystkich prawach demokracji zachodnich - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.