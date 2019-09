Kolejne rosyjskie systemy rakietowe dotarły do Turcji

odtwórz: Kaczyński: ostatnie cztery lata to było udeptywanie ziemi do pojedynku

To państwo, o którym mówimy, marzymy, to ma być państwo bez przywilejów - mówił w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Legnicy. Przekonywał, że "ostatnie cztery lata to było udeptywanie ziemi do pojedynku z tymi, którzy nie chcą, by Polska stała się krajem rzeczywiście silnym". Wcześniej Kaczyński podczas konwencji we Wrocławiu mówił między innymi o "kryzysie wolności" na zachodzie Europy. zobacz więcej »