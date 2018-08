Spór sojuszników się zaostrza. Turcja: nie chcemy problemów z USA

Kłopoty gospodarcze Turcji. "To narodowa bitwa"

Video: Fakty TVN

Kłopoty gospodarcze Turcji. "To narodowa bitwa"

Do narodowej bitwy o gospodarkę wzywa prezydent Turcji, bo sytuacja jest groźna. Gospodarka się chwieje, turecka waluta traci na wartości, co rykoszetem uderza w polskiego złotego. Prezydent rozszerza swoją władzę, gnębi opozycję, kontroluje banki i sądy - więc inwestorzy uciekają. Do tego jeszcze zaostrzył się konflikt Ankary z Waszyngtonem.

»