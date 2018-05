Ankara: ruch Trumpa przyniesie niestabilność

Rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, Ibrahim Kalin napisał we wtorek na Twitterze, że decyzja Stanów Zjednoczonych o jednostronnym wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z Iranem spowoduje niestabilność i wywoła nowe konflikty.

Według Kalina wielostronne porozumienie nuklearne będzie kontynuowane z innymi państwami. Dodał również, że Turcja sprzeciwia się wszystkim typom broni jądrowej.



The unilateral US decision to withdraw from the Iran Nuclear Agreement will lead to new conflicts and instability.

The multilateral agreement will continue with other countries.

Turkey maintains its firm stance against all nuclear weapons regardless of who owns them. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 8, 2018





"Nie będziemy nikogo o tym informować"

We wtorek minister gospodarki Turcji Nihat Zeybekci powiedział w wywiadzie dla telewizji CNN Turk, że jego kraj będzie nadal handlował z Iranem, po tym gdy prezydent Donald Trump ogłosił wcześniej, że USA wycofują się z porozumienia nuklearnego z Iranem.



- Od teraz będziemy prowadzić naszą wymianę handlową z Iranem w możliwych ramach i nie będziemy nikogo o tym informować - powiedział Zeybekci.



Kilka minut wcześniej prezydent Trump ogłosił, że wycofuje USA z porozumienia nuklearnego z Teheranem, a "potężne sankcje" wobec Iranu wchodzą w życie. Podkreślił, że umowa była "sama w swej istocie" nieudana oraz że USA mają dowody, iż Teheran pracował nad programem nuklearnym mimo jej podpisania.



Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem było ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.



W ostatnich tygodniach przedstawiciele władz Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec starali się odwieść prezydenta USA od planu wycofania USA z układu nuklearnego.