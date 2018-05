Turcja: jeśli USA nie sprzedadzą nam F-35, zwrócimy się do kogoś innego

Video: USAF

F-35 w locie do Wielkiej Brytanii

01.07 | Trzy najnowsze amerykańskie myśliwce F-35 przyleciały z USA do Wielkiej Brytanii. Był to pierwszy lot nad Atlantykiem tych maszyn w wersji B, czyli zdolnej do pionowych startów i lądowań. Maszyny posłużą do wizerunkowej ofensywy podczas wielkich pokazów lotniczych w Farnborough.

