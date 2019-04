Amerykanie ostrzegają: albo rosyjskie rakiety, albo amerykańskie samoloty

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że dostawa rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400, planowana na lipiec, może zostać przyspieszona - poinformowała gazeta "Sabah".

Plany zakupu przez Turcję S-400 krytykują Stany Zjednoczone, ostrzegając Ankarę, że system ten nie jest kompatybilny z systemami NATO. Waszyngton grozi Turcji zablokowaniem dostaw myśliwców F-35, jeśli Ankara nie zrezygnuje z S-400.



Erdogan powiedział dziennikarzom na pokładzie samolotu, którym wracał z Rosji, że on sam i szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu są wciąż pytani o zakup S-400 oraz że wywiera się na nich presję, by zrezygnowali z tego systemu. - Odpowiadamy, że transakcja została zawarta, wszystko jest ustalone. Dostawa systemu S-400 miała nastąpić w lipcu. Możliwe, że można będzie ją przyspieszyć - powiedział Erdogan.

Źródło: PAP/Reuters Rosyjski system rakietowy S-400 Triumf

Amerykańskie ostrzeżenia, turecka odpowiedź

Na początku kwietnia wiceprezydent USA Mike Pence podkreślił, że "nie będziemy bezczynnie patrzeć jak sojusznicy z NATO kupują broń u naszych wrogów". Zagroził, że jeśli Turcja ostatecznie zdecyduje się na S-400, może narazić się na wyłączenie z programu F-35.

Erdogan u Putina trzeci raz w tym roku. W tle napięcia z Waszyngtonem Prezydent Turcji... czytaj dalej » We wtorek przedstawiciele dwóch komisji Senatu USA ostrzegli Turcję, że za zakup S-400 grożą jej poważne sankcje. "Do końca roku Turcja będzie miała na swoim terytorium albo nowoczesne myśliwce F-35, albo rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400. Nie będzie miała tego i tego" - napisali na łamach "New York Timesa" czterej senatorowie - Jim Risch i Jim Inhofe (Partia Republikańska) oraz Bob Mendez i Jack Reed (Partia Demokratyczna).



Szef tureckiej dyplomacji oświadczył w środę, że Ankara może zwiększyć planowane zakupy S-400, jeśli nie będzie mogła kupić amerykańskich Patriotów oraz że "rozejrzy się za alternatywami", jeśli nie będzie mogła otrzymać myśliwców F-35.



Cavusoglu powiedział też, że Turcja nie otrzymała pozytywnej odpowiedzi od Waszyngtonu na swą propozycję powołania wspólnej grupy roboczej, która przeanalizowałaby planowany przez Ankarę zakup S-400.



F-35 to wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji. Turcja, która w projekt zakupu tych maszyn zainwestowała ponad miliard dolarów, ma otrzymać 100 takich samolotów. W czerwcu zeszłego roku Ankara otrzymała dwie takie maszyny.

Źródło: PAP/Reuters F-35 Ligthning II