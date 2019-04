Kandydat AKP przegrał walkę o Stambuł. Partia chce powtórzyć wybory





Rządząca w Turcji Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) złożyła formalny wniosek o anulowanie wyników i ponowne przeprowadzenie wyborów lokalnych w Stambule, gdzie według wstępnych rezultatów jej kandydat przegrał walkę o fotel burmistrza - podała we wtorek stacja CNN Turk.

Źródło: PAP/EPA / Sedat Suna Binali Yildirim to były premier Turcji Po południu wiceprzewodniczący AKP Ali Ihsan Yavuz dostarczył do centralnej komisji wyborczej (YSK) trzy teczki dokumentów, wśród których był wniosek o anulowanie wyników przeprowadzonych 31 marca wyborów oraz ich ponowne przeprowadzenie.

Po ogłoszeniu wstępnych wyników, wskazujących, że kandydat AKP, były premier Binali Yildirim, minimalnie przegrał z reprezentującym opozycyjną, lewicowo-laicką Partię Ludowo-Republikańską (CHP) Ekremem Imamoglu, władze zaczęły mówić o licznych nieprawidłowościach i dużej liczbie nieważnych głosów.

AKP wcześniej już złożyła wniosek o ponowne przeliczenie wszystkich oddanych w Stambule głosów, ale YSK zgodziła się tylko na częściowe przeliczenie w niektórych dzielnicach. Jeśli najnowsza apelacja zostanie uwzględniona, powtórzone wybory odbędą się w pierwszą niedzielę po upływie 60 dni od pierwotnego głosowania, czyli w tym przypadku 2 czerwca. Jeśli zostanie odrzucona, Imamoglu oficjalnie obejmie stanowiska burmistrza.

Walka o Stambuł

Rządzącej partii bardzo zależy na zwycięstwie w Stambule, bo nie dość, że jest to największe miasto w kraju, to AKP i jej poprzednicy rządzili w niej od 25 lat, i to właśnie tam swoją polityczną karierę zaczynał prezydent Recep Tayyip Erdogan. Na dodatek w wyborach z 31 marca AKP straciła już na rzecz opozycji stolicę kraju, Ankarę (gdzie również próbowała zaskarżyć wyniki).

W marcowych wyborach w skali całego kraju AKP uzyskała najwięcej głosów - 42,5 procent, ale straciła władzę w dziewięciu, wliczając w to Stambuł, spośród 48 stolic prowincji, które kontrolowała przed wyborami.