"Kręci bączki" na drodze, szuka go policja





Foto: expresskaszubski.pl Pirat drogowy szaleje na skrzyżowaniu w Tuchlinie

Pirata drogowego, który popisuje się, "kręcąc bączki" w centrum Tuchlina (woj. pomorskie) nagrał jeden z mieszkańców. Policja ustala, kto siedział za kierownicą auta.

Włamywał się do samochodów, później je podpalał. 24-latek zatrzymany Policja... czytaj dalej » Na nagraniu widać, jak osoba kierująca samochodem "kręci bączki" na drodze.



Kierowca robi dwa pełne okrążenia, po czym odjeżdża. W tym samym momencie, kiedy kończy swoje popisy, z jednego ze stojących niedaleko budynków wybiega mężczyzna, który patrzy, jak BMW niknie na horyzoncie.

- On to robi niemal każdego dnia, chociaż najczęściej w godzinach wieczornych. Szarżuje, kupił starsze BMW i popisuje się na drodze. Miałem fuksa, że udało mi się go nagrać - opowiada autor nagrania, jeden z mieszkańców Tuchlina.

Nagranie obejrzeli policjanci z Sierakowic.

- Obecnie funkcjonariusze ustalają szczegóły zdarzenia. Prowadzący pojazd może usłyszeć zarzuty z art. 3 ustawy o ruchu drogowym, który mówi o obowiązkach uczestnika ruchu, takich jak zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowca nie sygnalizował zmian kierunku jazdy, a zgodnie z art. 22 tej samej ustawy jest do tego zobowiązany - poinformowała st. sierż. Daria Olchowik, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

W związku z tym, że policjanci nie byli świadkami łamania przepisów przez pirata drogowego, po ustaleniu jego tożsamości zostanie skierowany wniosek do sądu.

Kierowcy grozi kara grzywny do 500 złotych.



