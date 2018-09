TVN24 International: TSUE rozpozna pytania Sądu Najwyższego w trybie przyspieszonym





»

Jak ustaliła TVN24 International, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zdecydował w sprawie pierwszych pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego. Trybunał rozpozna je w trybie przyspieszonym. W pięciu pytaniach SN pytał o niezależność sądów, niezawisłość sędziów, a także o unijny zakaz dyskryminacji ze względu na wiek.

Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował pięć pytań prejudycjalnych do TSUE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku. TSUE rozpoczął rozpatrywanie tego wniosku pod koniec sierpnia.

Sąd Najwyższy zawiesza stosowanie przepisów o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku W związku ze... czytaj dalej » Sąd Najwyższy, zadając pytania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), poprosił o interpretację unijnego prawa w kontekście polskiej ustawy o SN. TSUE rozpoczął rozpatrywanie tego wniosku pod koniec sierpnia.

ZOBACZ PYTANIA, JAKIE ZADAŁ SĄD NAJWYŻSZY

- W piątek po południu wpłynął do Sądu Najwyższego faks. Jest to krótka informacja z sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości UE, w której przekazano, iż prezes TSUE zastosował w odniesieniu do niniejszego odesłania prejudycjalnego tryb przyspieszony - poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Zawieszone trzy artykułu ustawy o Sądzie Najwyższym



W postanowieniu z 2 sierpnia Sąd Najwyższy wystosował pięć pytań prejudycjalnych do TSUE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku. Chodzi o artykuły: 111 i 37 oraz 39.

Komisja Europejska skarży Polskę do unijnego trybunału Komisja... czytaj dalej » Jak informował wtedy rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, decyzja ta powinna spowodować, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i prezydent do czasu rozstrzygnięcia kwestii zadanych w pytaniach, nie będą podejmować czynności w sprawie sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

Kancelaria Prezydenta oświadczyła wówczas, że działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta, ani jakiegokolwiek innego organu.

Zadane pytania dotyczą kwestii: nieusuwalności sędziów, uzależnienia możliwości dalszego orzekania przez sędziego SN, który przekroczył 65. rok życia od zgody władzy wykonawczej, w tym przypadku prezydenta, wykładni unijnego przepisu, który zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek, doprecyzowania jak SN powinien zapewnić skuteczność temu unijnemu zakazowi, obowiązku SN jako sądu unijnego w zakresie stosowania środków zapobiegawczych.

Oglądaj Wideo: TVN24 International Jest decyzja w sprawie pierwszych pięciu pytań prejudycjalnych. W kolejce następne