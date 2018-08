Trzylatek w płonącym samochodzie. Znane są wstępne przyczyny pożaru

Mężczyzna zostawił w samochodzie trzyletniego syna i wyszedł na chwilę do sklepu. Wtedy auto stanęło w płomieniach. - Doszło do rozszczelnienia przewodu paliwowego w okolicy katalizatora - ustalił wstępnie biegły do spraw pożarnictwa. Ojciec natychmiast rzucił się w ogień i ocalił dziecko. Ale chłopiec jest w ciężkim stanie.