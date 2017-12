Wybuch gazu pod Kutnem. Nie żyją trzy osoby





»

Trzy osoby zginęły w wyniku wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym w miejscowości Stary Klonowiec w woj. łódzkim - poinformował w niedzielę wieczorem rzecznik prasowy łódzkiej straży pożarnej Jędrzej Pawlak.

Strażacy zgłoszenie o wybuchu gazu w domu jednorodzinnym otrzymali w niedzielę około godz. 17. Na miejscu znaleźli trzech mężczyzn w wieku 39, 45 i 78 lat.

Eksplodowała butla z gazem

Mimo reanimacji przez ratowników z trzech jednostek Zespołu Ratownictwa Medycznego poszkodowanych w wyniku eksplozji nie udało się uratować. Na miejscu pracowały też trzy zastępy straży pożarnej.

Wybuch butli z gazem. Cztery osoby ranne, w tym dzieci Wybuch gazu w... czytaj dalej » - Po przybyciu na miejsce, ratownicy przystąpili do ewakuacji osób poszkodowanych. Okazało się, że były tam trzy osoby. Przystąpiono do pierwszej pomocy. Gdy dojechały zespoły ratownictwa medycznego, poszkodowanych przekazano ratownikom. Zastępy dogasiły pożar, którym było objęte pomieszczenie kuchenne. Lekarz przekazał nam, że ewakuowani mężczyźni nie żyją - mówił Zdzisław Pęgowski ze straży pożarnej w Kutnie.

Do tragedii doszło w miejscowości Stary Klonowiec w powiecie kutnowskim w woj. łódzkim. Przyczyny zdarzenia badane są pod nadzorem prokuratura. Prawdopodobnie eksplodowała butla z gazem podłączona do kuchenki.

- Cały czas na miejscu pracują policyjni technicy, zabezpieczane są ślady (...). Z relacje strażaków wynika, że prawdopodobnie doszło do wybuchu 11-kilogramowej butli z gazem, stojącej w pobliżu kuchni węglowej. Prawdopodobnie doszło do przepalenia się przewodu zasilającego kuchenkę gazową i doszło do eksplozji - mówił Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do wybuchu doszło w miejscowości Stary Klonowiec w powiecie kutnowskim