17 osób walczyło o życie po wzięciu dopalaczy. Miał im je sprzedać 18-latek. "Przepraszam"

32-letni Marcin B. dał coś chłopcom, oni to zapalili, a po chwili zaczęli słaniać się na nogach i osunęli się na podłogę - nagrała to kamera monitoringu na klatce schodowej w czerwcu ubiegłego roku w Jastrzębiu-Zdroju. 15-latek i 16-latek przez tydzień walczyli o życie w szpitalu. Wcześniej Marcin B. kupił tę substancję od 25-letniego Michała K. Do sądu właśnie trafił akt oskarżenia przeciwko obu mężczyznom.

