Wspólny kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. Opozycja jednoczy swoje siły, zarzuca podziały i wystawia wspólnego kandydata do boju o fotel prezydenta Warszawy. PO i Nowoczesną będzie reprezentować Rafał Trzaskowski.

"Trzaskowski będzie elementem naszego porozumienia" - Myślę, że Rafał Trzaskowski będzie elementem naszego porozumienia, natomiast uważam, że wybrano bardzo ryzykowne rozwiązanie dla Warszawy - mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer o swoim wtorkowym spotkaniu z szefem PO, Grzegorzem Schetyną w sprawie wyborów samorządowych.

Trzaskowski jest wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy

Na koncie twitterowym posła PO Rafała Trzaskowskiego pojawił się automatyczny post z wynikiem gry na telefon komórkowy. Zareagował między innymi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. "Poważny kandydat na prezydenta stolicy nie zajmuje się kampanią, faktami o 50 mln łapówce (...) a chwali się 'rekordem' w kosmicznych gierkach na komórce? Jednak opozycja sama się zaorze" - skomentował. Trzaskowski tłumaczy, że w grę grał jego syn.

W piątek wieczorem na Twitterze na koncie posła PO Rafała Trzaskowskiego pojawił się automatyczny post z informacją o uzyskanym wyniku w futurystycznej grze wyścigowej Repulze.

Wpis skomentował Sławomir Nitras z PO. "Zdurniał?" - pytał. Zareagował także wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki.

"Czy ja dobrze widzę? Poważny kandydat na prezydenta stolicy nie zajmuje się kampanią, faktami o 50 mln łapówce czy 50 tys rachunkach za telefon a chwali się 'rekordem' w kosmicznych gierkach na komórce? Jednak opozycja sama się zaorze" (pisownia oryginalna-red.) - napisał Jaki.





Czy ja dobrze widzę? Poważny kandydat na prezydenta stolicy nie zajmuje się kampanią, faktami o 50 mln łapówce czy 50 tys rachunkach za telefon a chwali się „rekordem” w kosmicznych gierkach na komórce?

Jednak opozycja sama się zaorze. pic.twitter.com/lJkPe2Vgt0 — Patryk Jaki (@PatrykJaki) January 12, 2018

W odpowiedzi na post Patryka Jakiego Trzaskowski napisał, że w grę grał jego syn. "Już usunąłem synchronizację z jego ipadem" - dodał.





Nie ja tylko mój syn już usunąłem synchronizację z jego ipadem. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 12, 2018

Post z wynikiem gry został usunięty z profilu Trzaskowskiego. Poseł PO zamieścił wpis z wyjaśnieniem: "Syn dorwał się do zsynchronizowanego ipada i na tt wyskoczyło powiadomienie. Nakryłem go dzięki temu z ipadem pod kołdrą - o 23!! Dobrze, że nie jest starszy i na razie gra w gry. Nota bene automatyczne tweety z wynikiem gier to niezła paranoja".





Syn dorwał sie do zsynchronizowanego ipada i na tt wyskoczyło powiadomienie. Nakryłem go dzięki temu z ipadem pod kołdrą - o 23!! Dobrze, że nie jest starszy i na razie gra w gry nota bene automatyczne tweety z wynikiem gier to niezła paranoja — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 12, 2018

Na post Patryka Jakiego zareagował także Sławomir Nitras. "Pan kocha dzieci? Prawda? Daje Pan synkowi czasami telefon do zabawy? Żeby pograł? A żart jakiś kiedyś się Pana czepił? I czy śpi Pan w krawacie? Miłego weekendu" - napisał.





Pan kocha dzieci? Prawda? Daje Pan synkowi czasami telefon do zabawy? Zeby pograł? A żart jakiś kiedyś się Pana czepił? I czy śpi Pan w krawacie? Milego weekendu. — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) January 12, 2018

Zawarte 23 listopada przez ówczesnego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru i szefa PO Grzegorza Schetynę porozumienie przewiduje, że Trzaskowski będzie wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.