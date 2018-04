Ja nie miałem nic wspólnego z reprywatyzacją - powiedział Rafał Trzaskowski w dogrywce "Jeden na jeden" na tvn24.pl. - Warszawiacy już dawno ocenili sytuację. Zdają sobie sprawę z tego, że reprywatyzacja była skandalem, że w pewnym sensie obciąża Platformę Obywatelską, ale na końcu dobrze oceniają rządy Gronkiewicz-Waltz - stwierdził kandydat PO na prezydenta stolicy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" w ubiegłym tygodniu podkreślił, że ostateczna decyzja, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy, nie została podjęta, ale to "bardzo szybko nastąpi". Dworczyk lub Jaki. Sasin: warszawiacy odwrócili się od Platformy - W najbliższych... czytaj dalej »

"Nie jest tajemnicą, że wybór padnie albo na Patryka Jakiego, albo na Michała Dworczyka. Gdybyśmy kierowali się jedynie sondażami - dziś przecież wszystkie partie je przeprowadzają - to należałoby ocenić, że szanse tego drugiego w rywalizacji o prezydenturę stolicy są większe" - mówił Kaczyński.

"To jest problem Prawa i Sprawiedliwości"

Rafał Trzaskowski w dogrywce "Jeden na jeden" na tvn24.pl pytany, kto byłby dla niego atrakcyjniejszym rywalem, odpowiedział, że będzie szanował obu rywali. - To jest problem Prawa i Sprawiedliwości. To oni muszą rozstrzygnąć, czy chcą mieć kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie utwardzał ten najbardziej prawicowy elektorat, czy będą próbowali uśmiechnąć się do centrum - mówił.

Jak powiedział, obu kandydatów trzeba traktować poważnie. - Bo Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu, co się mówi, ma szansę wygrywać w dużych miastach. To będzie bardzo trudny pojedynek - ocenił.

Jego zdaniem "z Dworczykiem kampania byłaby odrobinę spokojniejsza". - Chociaż myślę, że Patryk Jaki tak czy inaczej harcowałby na marginesie tej kampanii. Nie odpuściłby, jeżeli chodzi o aktywność w kwestiach warszawskich. To jest jedyne pytanie do elektoratów w Warszawie, czy by się nabrali na kolejne zejście do centrum Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że nie - skomentował.

Oglądaj Wideo: tvn24.pl Trzaskowski o wyborach w Warszawie: będą szanował obu rywali, Dworczyka i Jakiego. To PiS musi rozstrzygnąć

"Nie jestem Hanną Gronkiewicz-Waltz"

Pytany, czy nie boi się zniechęcenia warszawiaków do Platformy Obywatelskiej i Hanny Gronkiewicz-Waltz po reprywatyzacji, Trzaskowski odparł, że według niego "warszawiacy już dawno ocenili sytuację". Schetyna o wyborach w Warszawie: to będzie plebiscyt anty-PiS Ważne jest... czytaj dalej »

- Zdają sobie sprawę z tego, że reprywatyzacja była skandalem, że w pewnym sensie obciąża Platformę Obywatelską, ale na końcu dobrze oceniają rządy Gronkiewicz-Waltz - stwierdził.

Jak wyjaśnił, wynika to ze spotkań, jakie odbywa z warszawiakami.

- Po drugie, ja nie jestem Hanną Gronkiewicz-Waltz, nie miałem nic wspólnego z reprywatyzacją. Warszawiacy o tym wiedzą - dodał gość dogrywki "Jeden na jeden" w tvn24.pl.

"Trzeba się porozumieć jak najszerzej"

Trzaskowski dopytywany, czy zaproponuje funkcję wiceprezydenta kandydatowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odpowiedział, że "nie chce dzielić skóry na niedźwiedziu".

- Uważam, że najpierw trzeba wygrać wybory, a później można mówić o stanowiskach. Wystarczy, że mamy porozumienie z Nowoczesną, które było konieczne, tego oczekiwali nasi wyborcy. Nie chciałbym ogłaszać żadnych funkcji i stanowisk do momentu, dopóki nie wygram wyborów - zaznaczył.

Jednak jak dodał, trwają rozmowy z SLD. - Uważam, że trzeba się porozumieć jak najszerzej, bo tu nie chodzi tylko o wybory na prezydenta Warszawy, ale chodzi również o wygranie Rady Miasta, o wygranie w radach dzielnicowych - podkreślał kandydat na prezydenta stolicy.

Pytany, czy widzi zatem szansę na dogadanie się z Włodzimierzem Czarzastym, przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odpowiedział: - Widzę szansę na dogadanie się, na porozumienie z SLD, w ogóle na porozumienie z lewicą.

