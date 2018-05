Trzaskowski chciałby być pierwszym prezydentem stolicy, który połączy parę homoseksualną





Foto: TVN24 | Video: tvn24 Rafał Trzaskowski w "Kropce nad i"

To są moje osobiste przekonania. Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który mógłby udzielić ślubu parze homoseksualnej - powiedział w "Kropce nad i" poseł PO Rafał Trzaskowski i kandydat na prezydenta stolicy.

Edukacyjne obietnice Trzaskowskiego: 25 przedszkoli, 100 złotych na ucznia - 25 nowych... czytaj dalej » Rafał Trzaskowski pytany, czy wyobraża sobie, że udziela ślubów osobom homoseksualnym, odparł, iż trzeba by zmienić prawo w Polsce. Zauważył, że kwestia związków partnerskich dotyczy praw obywatelskich.



- Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić. To są moje osobiste przekonania - przyznał.

- Dzisiaj natomiast nie ma większości - zastrzegł.



Podkreślił, że w PO są na ten temat różne poglądy. - I takie jak moje, i te bardziej konserwatywne - dodał.

Dopytywany, czy chciałby udzielać ślubów parom homoseksualnym, odpowiedział: - Tak, ja bym chciał, żeby były związki partnerskie. - Ślub-związek partnerski - dodał.

Na uwagę, że związek partnerski to nie to samo co ślub, odparł: - Zacznijmy od związków partnerskich.

"Boję się, że będzie jeszcze gorzej"

Poseł PO odniósł się do przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji dotyczącej cięć budżetowych w dziedzinie polityki spójności. Zgodnie z nią Polska ma otrzymać w nowym wieloletnim budżecie 64 mld euro z funduszy spójności - o 19,5 mld euro mniej niż obecnie. Zaproponowane przez Komisję nowe zasady przydziału środków w ramach polityki spójności zakładają, że wielkość funduszy będzie nadal powiązana z bogactwem regionów, ale są też kryteria dodatkowe, takie jak bezrobocie wśród ludzi młodych, niski poziom szkolnictwa, zmiany klimatyczne oraz przyjmowanie i integracja migrantów.

Cięcia w unijnym budżecie. Jest propozycja dla Polski 64,4 mld euro -... czytaj dalej » Rafał Trzaskowski ocenił, że propozycja KE jest konsekwencją "tego, że po pierwsze PiS łamie praworządność i łamie konstytucję w Polsce i tego, że jest pozbawione kompletnie sojuszników w UE".

Zaznaczył, że to wstępna propozycja KE. - Ja się boję, że będzie jeszcze gorzej - dodał. Mówił, że prawdopodobnie "duża część tych pieniędzy, już obciętych, będzie mrożona za to, co PiS wyczynia w Polsce".

- Nie zapłaci za to prezes Kaczyński swoją limuzyną, ochroniarzami, fundacjami, tylko zapłacimy my - podkreślił. Zwrócił uwagę, że połowa inwestycji w Warszawie w ostatnich latach była realizowana z pieniędzy unijnych.

Dodał, że premier Mateusz Morawiecki nie jest w stanie niczego wytłumaczyć w Unii Europejskiej. Zauważył, że nie ma poprawy w relacjach, tylko jest dolewanie oliwy do ognia.

Pytany czy były premier i szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie mógłby w jakiś sposób pomóc Polsce, powiedział: gdyby Tuska nie było na tym stanowisku, to sytuacja wokół Polski byłaby jeszcze gorsza.

- Wina jest w stu procentach winą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że to przez to, co robi PiS w Polsce pieniądze będą mniejsze. I przez to, że nie potrafi zbudować koalicji, bo tylko i wyłącznie ogranicza się do budowania relacji z Węgrami. Pytam, gdzie jest reszta koalicjantów? Gdzie są Czesi, Słowacy, te państwa, które chcą walczyć z Polską o to, żeby te fundusze wyglądały inaczej? Dzisiaj wygląda na to, że to południe Europy skorzysta na tym budżecie, Włosi, Grecy, Hiszpanie, a właśnie Polska i Węgry będą głównymi poszkodowanymi - ocenił Trzaskowski.