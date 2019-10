Ktoś wrzucił do rzeki psa w worku z kamieniami. Policja szuka sprawcy

Znęcali się nad zwierzętami. Dwóch sprawców pójdzie do więzienia

10.10| Sąd Okręgowy w Szczecinie zadecydował o karze bezwzględnego więzienia dla dwóch z 12 mężczyzn oskarżonych o znęcanie się nad zwierzętami w ubojni w Witkowie (Zachodniopomorskie). Wcześniej sąd rejonowy skazał ich na karę w zawieszeniu. Co do pozostałych sędzia uchyliła wyrok uniewinniający i złożyła ponowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

