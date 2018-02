Aż 26 z 32 miejsc w przyszłorocznej Lidze Mistrzów będzie zajętych już po zakończeniu rozgrywek w ligach europejskich. Z eliminacji dostanie się tylko sześć drużyn, a to oznacza zdecydowanie trudniejszą drogę do fazy grupowej dla mistrzów Polski. Nowe zasady eliminacji do Champions League i Ligi Europy zatwierdziła oficjalnie UEFA. zobacz więcej »