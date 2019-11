TSUE wyda wyrok w sprawie przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku

Foto: curia.europa.eu Video: tvn24

"Może się okazać, że sądy obsadzone przez KRS nie będą przez...

19.03 | - Jeśli okazałoby się, że ta Rada (KRS-red.) w istocie nie spełnia reguł, które są wspólne - a niestety, Europejska Sieć Rad Sądownictwa zawiesiła nasze członkostwo, niestety, Komisja Wenecka pokazała nam, że być może to nie jest właściwa konstrukcja i inne organy, zwłaszcza zalecenia Komisji Europejskiej wystosowane formalnie do Polski - to może się okazać, że sądy obsadzone przez Krajową Radę Sądownictwa nie będą przez Unię uznawane jako sądy unijne - tłumaczył prof. Gutowski. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbywa się we wtorek rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących między innymi zdolności nowej Krajowej Rady Sądownictwa do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

