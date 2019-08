Są w jaskini od ponad 150 godzin. "Im dłużej, tym ryzyko jest większe"

- Im dłużej tam są, tym ryzyko jest większe – mówił o uwięzionych w jaskini grotołazach Sylweriusz Kosiński, lekarz i ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Grupa speleologów zeszła do jaskini w czwartek wieczorem, od soboty z dwoma z nich nie ma kontaktu.

Minął tydzień, od kiedy weszli do jaskini. Nadal nie ma kontaktu z grotołazami Nadal nie ma... czytaj dalej » Ratownikom nadal nie udało się dotrzeć do zaginionych. – Z ratownikami TOPR jesteśmy umówieni na informację, niezależnie od pory dnia i nocy, jeśli nastąpi przełom. Ale takich informacji nie ma co oznacza, że ratownicy nie dotarli do poszukiwanych grotołazów – mówił w czwartek rano Maciej Stasiński, reporter TVN24.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia i życia speleologów jest hipotermia, ponieważ w jaskini panuje wilgoć i stała temperatura około czterech stopni Celsjusza. - Wychłodzenie może przebiegać z różną prędkością w różnych warunkach. Biorąc pod uwagę najgorszą możliwość to byłby to okres kilku, kilkunastu godzin – wyjaśnił Sylweriusz Kosiński, lekarz i ratownik TOPR.

- Jeżeli ci ludzie maja jakieś możliwości odizolowania się od podłoża, mają jakieś rezerwy pokarmowe i energetyczne, to ten okres się przeciąga do kilkudziesięciu godzin. Natomiast im dłużej, tym ryzyko jest większe – dodał lekarz.

Niezwykle trudna akcja ratunkowa Akcja ratunkowa... czytaj dalej » Jak ustalili już wcześniej ratownicy, grotołazi w chwili uwiezienia mieli ze sobą niewiele sprzętu, głównie folię termiczną. Resztę ekwipunku, w tym racje żywnościowe, zostawili przed najciaśniejszym korytarzem, by przedostać się przez wąskie szczeliny.

TOPR podaje, że speleolodzy weszli do jaskini w czwartek około godziny 20. Oznacza to, że są oni pod ziemią od ponad 150 godzin.

Kontrolowane wybuchy w jaskini

W środę po południu pogoda spowolniła działania ratowników. Deszcz i niski pułap chmur uniemożliwiały użycie śmigłowca podczas akcji ratunkowej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Ratownicy docierali do Doliny Małej Łąki samochodem terenowym, a dalej pieszo.

- Jeżeli pogoda się poprawi, do akcji zostanie ponownie włączony śmigłowiec, a jeżeli nie, to będziemy się poruszali metodami tradycyjnymi. Ma to związek z tym, że ekipa będzie mniej wypoczęta, bo musi pokonać pewien dystans do wejścia do jaskini. Jeżeli nie dojdzie do bardzo długotrwałych opadów, to w jaskini nie powinno się pojawiać więcej wody. Zbyt dużo wody w jaskini jest jednoznacznym wskazaniem do wycofania się. Cały czas obserwujemy prognozy pogody. Na razie takiego ryzyka nie ma - powiedział wcześniej naczelnik TOPR.

W czwartek śmigłowiec zaczął ponownie kursować.

Ratownicy TOPR opublikowali też zdjęcia, na których widać, w jak skrajnej ciasnocie pracują pirotechnicy.

Źródło: topr.pl Ratownicy pracują w skrajnych warunkach Źródło: topr.pl Pirotechnicy pracują nad poszerzaniem korytarzy

"To dziewiczy teren"

Prace ratowników utrudnia fakt, że teren, który eksplorowali grotołazi, został dotychczas bardzo słabo zbadany. - To jest zupełnie nowy teren, dziewiczy. Nie wiemy, ile oni wyeksplorowali nowego terenu – przyznaje Jan Krzysztof.

Kolejna grupa ratowników w akcji. "Zaginieni grotołazi mogą odczuwać już bardzo poważne skutki" - Średnia... czytaj dalej » Dlatego informacje, którymi dysponują ratownicy, są nieprecyzyjne. – Najdokładniejsze mapy, jakie nam przekazano, mają błąd w okolicach trzech procent. Trzy procent na tysiącu metrów to trzy metry, czyli bardzo dużo. Nie wiemy, czy jesteśmy za wysoko albo za nisko, z każdym strzelaniem będzie nam się to wyjaśniało – tłumaczy naczelnik TOPR.

Wysadzają skały

Na początku akcji w sobotę wieczorem ratownicy znaleźli część sprzętu grotołazów. Speleolodzy najprawdopodobniej zostawili go w miejscu, gdzie było nieco więcej przestrzeni, żeby dostać się w najciaśniejsze korytarze. - Tam są tak wąskie przejścia, że może zmieścić się tylko bardzo szczupły człowiek - wyjaśnił naczelnik TOPR.

Wtedy też ratownicy słyszeli dźwięki, które mogli wydawać zaginieni grotołazi. - Jedna z grup usłyszała, jak określili "charakterystyczne chrapanie osoby w stanie agonalnym". Dowiedziałem się też, że jedna z osób zaginionych ma problem z chrapaniem. To nas utwierdza, że oni gdzieś w tym miejscu są - ujawnił Jan Krzysztof.

Właśnie od miejsca, gdzie odnaleziono ekwipunek, ratownicy-pirotechnicy poszerzają niezwykle ciasne przejście. Dzięki temu, że zmieniła się cyrkulacja powietrza i grota wentyluje się w sposób naturalny tam, gdzie prowadzone jest wysadzanie skał, ładunki wybuchowe mogą być odpalane częściej. Łącznie poszerzyli już korytarz na odcinku ośmiu metrów.

- Wcześniej używaliśmy samych zapalników, aby detonacja nie była zbyt duża. Teraz możemy używać ładunków wybuchowych. Dzięki temu urobek jest dużo większy i szybciej możemy posuwać się naprzód – mówił Krzysztof.

Praca ratowników-pirotechników polega na tym, że w pewnych odstępach wiercą w skale otwory, w których następnie umieszczane są ładunki wybuchowe. Do ładunków podpinane są kable, a następnie, z odległości, ładunki są odpalane. Po kilkunastu minutach ratownicy znowu wchodzą w miejsce odstrzału i sprawdzają stężenie gazu. Następnie kilka kilogramów urobku jest transportowane na górę.

Z uwagi na trwającą akcję ratunkową w Jaskini Wielkiej Śnieżnej do odwołania obowiązuje zakaz wejścia do systemu jaskiń Śnieżnej, Jasny Aven, Wielka Litworowa, Nad Kotliny, Wilcza oraz do wszystkich jaskiń w Wyżniej i Niżniej Świstówce - poinformowały w środę władze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

"Zakaz dotyczy zarówno taterników jaskiniowych, jak i osób prowadzących badania naukowe. Prosimy o nieplanowanie działań w tym rejonie" - czytamy w komunikacie TPN.

Dwóch grotołazów uwięzionych

Sześciu grotołazów weszło do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach w czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tak zwanych Przemkowych Partiach. Nawiązali kontakt głosowy ze swoimi towarzyszami, którzy powiadomili ratowników. Wody jest na tyle dużo, że grotołazi nie mają szansy wyjść. Znajdują się oni w dość odległej partii, około 500 m poniżej wejścia do jaskini. Ratownikom nie udało się nawiązać z nimi kontaktu.

Jaskinia Wielka Śnieżna to najdłuższa i najgłębsza jaskinia w Tatrach. Długość jej korytarzy wynosi niemal 24 km. Nie wszystkie z nich zostały dokładnie zbadane. Jest to jaskinia o skomplikowanych, wąskich korytarzach i przesmykach, która posiada kilka otworów wejściowych.

Źródło: sktj.pl/D.Bartoszewski Jaskinia Wielka Śnieżna