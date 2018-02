W piątek Trump napisał na Twitterze, że "główni szefowie i śledczy FBI oraz departamentu sprawiedliwości upolitycznili święty proces śledczy na korzyść demokratów".

Dodał, że proces ten jest prowadzony "przeciw republikanom", a jeszcze niedawno "byłoby to nie do pomyślenia". Zapewnił przy tym, że w resorcie i FBI "szeregowi (pracownicy) to świetni ludzie!".

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 lutego 2018