Donald Trump po raz kolejny skomentował antyrządowe protesty w Iranie. Po tym, jak we wtorek napisał, że Irańczycy protestują przeciw "brutalnemu i skorumpowanemu" reżimowi, w środę zapowiedział pomoc protestującym "w stosownym czasie"

"Wielki szacunek dla Irańczyków, którzy próbują odwołać swój skorumpowany rząd. W stosownym czasie zobaczycie wielkie wsparcie ze strony USA!" - napisał Trump we wpisie na Twitterze.





Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 stycznia 2018

To kolejna deklaracja poparcia dla irańskich protestujących ze strony amerykańskiego prezydenta. We wtorek Trump napisał na Twitterze: "Naród irański w końcu podejmuje działania przeciwko brutalnemu i skorumpowanemu irańskiemu reżimowi. Wszystkie pieniądze, które niemądrze przekazał mu prezydent (Barack - red.) Obama, poszły na terroryzm i do jego 'kieszeni'. Ludzie mają niewiele żywności, dużą inflację i nie mają praw człowieka. USA patrzą!".

W niedzielę prezydent Iranu Hasan Rowhani stwierdził, iż Irańczycy mają prawo do protestów i krytyki rządu, ale zastrzegł, że nie może to prowadzić do przemocy czy niszczenia publicznej własności. Z kolei najwyższy przywódca duchowo-polityczny ajatollah Ali Chamenei oskarżył we wtorek "wrogów Iranu" o wywoływanie niepokojów społecznych.

Najpoważniejsze demonstracje od 2009 roku

Demonstracje, jakie rozpoczęły się w czwartek w drugim co do wielkości mieście Iranu Meszhedzie w reakcji na wzrost cen żywności, rozszerzyły się wkrótce na stołeczny Teheran i kilka innych miast, nabierając jednocześnie charakteru politycznego.



Protesty te są najpoważniejszym wyzwaniem dla irańskich władz od czasu masowych demonstracji, wywołanych w 2009 roku przez reelekcję prezydenta Mahmuda Ahmadineżada.



Według opublikowanych dotąd danych w demonstracjach zginęło co najmniej 21 osób. Zatrzymanych zostało co najmniej tysiąc osób, ale liczba ta może być wyższa, gdyż wiele prowincji nie przekazało danych w tej sprawie. Sporą część osób zatrzymanych podczas protestów w Iranie stanowią osoby młode, a wiele z nich to uczniowie lub studenci.