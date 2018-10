Trump o zaginięciu dziennikarza: to nie powód, by nakładać sankcje

Foto: EPA/SHAWN THEW Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Dziennikarz "Washington Post" wszedł do konsulatu i zaginął....

Co się stało z dziennikarzem "Washington Post"? Jamal Khashoggi zniknął po przekroczeniu drzwi saudyjskiego konsulatu w Stambule. Pisał krytycznie o władzach Arabii Saudyjskiej, z której pochodzi. Bał się wrócić do kraju. Wiedział, że krytyka księcia Salmana może oznaczać wyrok śmierci. Potrzebował jednak dokumentów umożliwiających mu poślubienie swojej tureckiej narzeczonej. I to właśnie ona poinformowała o jego zniknięciu. Przed konsulatem spędziła kilkanaście godzin. Widziała, jak jej narzeczony wchodzi do budynku. Od tygodnia z niego nie wyszedł. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

