Trump zadzwonił do programu Farage'a. "Boris właściwym facetem na te czasy"

Prezydent USA w rozmowie z Nigelem Farage'em w londyńskim radiu LBC, skrytykował uzgodnioną przez rząd Borisa Johnsona umowę z Unią Europejską, mówiąc, iż ogranicza ona możliwości handlu z USA. Oświadczył też, że objęcie władzy przez Jeremy'ego Corbyna byłoby złe dla Wielkiej Brytanii.

Wywiad z Donaldem Trumpem przeprowadził Nigel Farage, lider eurosceptycznej Partii Brexitu i od wielu lat główny zwolennik wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, który na antenie LBC prowadzi jeden z programów.

"Boris właściwym facetem na te czasy"

Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia Gdyby Boris... czytaj dalej » - Chcemy handlować z Wielką Brytanią, a oni chcą handlować z nami. I szczerze mówiąc, ta umowa, w ramach pewnych aspektów oznacza, że (...) nie możemy zawrzeć umowy handlowej z Wielką Brytanią. Pod pewnymi względami bylibyśmy wykluczeni, co byłoby śmieszne – stwierdził prezydent USA, który w przeszłości wyrażał poparcie dla wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Dodał, że gdyby nie porozumienie uzgodnione z Unią Europejską - handel między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi mógłby być cztery-pięć razy większy, niż obecnie.

Mimo krytyki porozumienia Donald Trump przychylnie wyrażał się o samym Johnsonie.

- On jest fantastycznym człowiekiem i myślę, że jest właściwym facetem na te czasy. I wiem, że ty (Farage) i on skończycie, robiąc coś, co może być wspaniałe. Jeśli ty i on zbierzecie się razem, to będziecie, no wiesz, niepowstrzymaną siłą – zwrócił się Donald Trump do Nigela Farage'a.

Amerykański prezydent ostro skrytykował natomiast lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna. - Corbyn byłby taki zły dla waszego kraju. Byłby taki zły, poprowadziłby was złą drogą. Poprowadziłby was w takie złe miejsca - przekonywał.

Reakcje laburzystów i rzecznika premiera

Do słów Trumpa odnieśli się zarówno sam Corbyn, jak i rzecznik Johnsona. Lider laburzystów zarzucił mu, że ingeruje w brytyjską kampanię wyborczą przed zaplanowanymi na 12 grudnia wyborami parlamentarnymi "po to, by jego przyjaciel Boris Johnson został wybrany".

Z kolei rzecznik Downing Street bronił zawartej przez premiera umowy. - Zgodnie z tym nowym porozumieniem cała Wielka Brytania opuści unię celną z Unią Europejską, co oznacza, że możemy zawierać na całym świecie nasze własne umowy o wolnym handlu, z czego skorzysta każda część Wielkiej Brytanii - mówił.

Założone w 1973 roku radio LBC to pierwsza brytyjska licencjonowana komercyjna stacja radiowa. Ma formułę radia mówionego i skupia się głównie na tematach politycznych i społecznych.