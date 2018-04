Uściski Trumpa z Macronem czy orki w rzece? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Policjant ratujący małe niedźwiadki, niebezpieczne wyprzedzanie na Opolszczyźnie, chłopiec spadający na peron czy może kajakarz uwięziony na rzece? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Historyczne spotkanie przywódców obu Korei

Dziś rozpoczyna się nowa era pokoju i dobrobytu w relacjach między Koreami - oświadczył przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Dyktator przekroczył w piątek granicę z Koreą Południową i po raz pierwszy spotkał się z prezydentem tego kraju, Mun Dze Inem.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Kim idzie w kierunku granicy Korei Południowej

2. Donald Trump o prezencie urodzinowym dla Melanii: nie dałem jej zbyt wiele

Donald Trump tłumaczył się swoim zabieganiem, komentując prezent, jaki wręczył swojej żonie, Melanii, z okazji urodzin. Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych dostała od męża urodzinową kartkę. W rozmowie telefonicznej z dziennikarzami Trump przyznał, że "to rzeczywiście nie za wiele, ale z serca".

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Donald Trump o prezencie urodzinowym dla Melanii: nie dałem jej zbyt wiele

3. Samolot walki elektronicznej EC-130 Compas Call

- To obszar najbardziej agresywnej wojny elektronicznej na planecie - powiedział o Syrii i okolicach szef amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych, cytowany przez portal "Braking Defense". Generał Raymond Thomas przyznał, iż problemy mają między innymi wyspecjalizowane maszyny EC-130 Compas Call, służące do walki elektronicznej. Niesprecyzowani przeciwnicy mają je "atakować" i "obezwładniać".

Oglądaj Wideo: USAF Samolot walki elektronicznej EC-130 Compas Call

4. Uściski, poklepywania i inne ciepłe gesty. Bliska relacja prezydentów USA i Francji

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, przemawiał przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu. Przebieg prawie czterodniowej wizyty prezydenta Francji w Stanach Zjednoczonych - jak zapewniają Trump i Macron - potwierdza "nierozerwalną więź i sojusz Amerykanów i Francuzów". Bliską relacja obu prezydentów zdają się potwierdzać niezwykle ciepłe gesty. Przeanalizowali je reporterzy telewizji CNN.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Uściski, poklepywania i inne ciepłe gesty. Bliska relacja prezydentów USA i Francji

5. Hit DJ-a Avicii rozbrzmiał z dzwonnicy w Ultrechcie

Był gwiazdą muzyki elektronicznej i mimo młodego wieku zdobył międzynarodową sławę. Zmarłego w wieku 28-miu lat szwedzkiego DJ-a Avicii wspominają fani z całego świata. W mieście Utrecht w środkowej Holandii z dzwonnicy zabrzmiał jeden z jego największych hitów.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Hit DJ-a Avicii rozbrzmiał z dzwonnicy w Ultrechcie. Tak fani uhonorowali zmarłego artystę

6. Wideo z monitoringu: chłopiec spada z peronu pod pociąg

Maszynista zobaczył w lusterku małego chłopca na peronie. Gdy ruszył, chłopiec zniknął. Natychmiast zatrzymał pociąg. - Dziecko było zszokowane, chwytało rękoma peron - opowiada rzeczniczka Intercity. Niebezpieczną sytuację można obejrzeć na wideo z monitoringu. Ku przestrodze.

Oglądaj Wideo: śląska policja Wideo z monitoringu: chłopiec spada z peronu pod pociąg

7. Policjant uratował dwa niedźwiadki. Ich matka zginęła na autostradzie

Policjant z Wirginii uratował dwa młode niedźwiadki, których matka została śmiertelnie potrącona przez samochód na autostradzie. Młode zostały zabrane do Centrum Ochrony Dzikiej Przyrody. Do placówki trafiły w ostatnim czasie łącznie cztery niedźwiadki. Trzy samice i jeden samiec. Centrum Ochrony w Wirginii to organizacja, która zajmuje się chorymi, rannymi i porzuconymi zwierzętami - leczy je i przystosowuje do życia na wolności. Pracownicy uwolnią zwierzęta na wiosnę przyszłego roku.

Oglądaj Wideo: APTN Policjant uratował dwa niedźwiadki. Ich matka zginęła na autostradzie

8. Niebezpieczne wyprzedzanie na Opolszczyźnie. Kierowca poszukiwany

Uszkodzone nadkole i zderzak, do tego nerwy i stracony czas - to konsekwencje kolizji drogowej, do jakiej doszło na Opolszczyźnie. Samochód, który próbował wyprzedzać, chcąc uniknąć "czołówki", uderzył w bok wyprzedzanego auta. To wpadło do rowu. Właściciel samochodu szuka kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Oglądaj Wideo: facebook.com/kamil.k.jakubczak Niebezpieczne wyprzedzanie na Opolszczyźnie

9. Orki w szkockiej rzece Clyde

W ubiegłym tygodniu w rzece Clyde, która przepływa przez tereny południowej Szkocji, natrafiono na orki. Te charakterystyczne czarno-białe ssaki urządziły sobie najwyraźniej polowanie na bytujące w tamtym regionie foki i morświny.

Oglądaj Wideo: Twitter / @grant_k_gillon Orki w szkockiej rzece Clyde

10. Kajakarz uwięziony na rzece w stercie pni i gałęzi

Pechowy kajakarz ugrzązł w stercie pni i gałęzi unoszących się na rzece South Fork Catawba. Do zdarzenia doszło w okolicach miasta Charlotte, w stanie Karolina Północna w USA. Akcja ratunkowa strażaków trwała prawie dwie godziny. Mężczyzna wcześniej wypadł z kajaka, a silny nurt rzeki zniósł go na stertę pni, gałęzi i odpadów, które unosiły się na wodzie, nieopodal mostu Armstrong Ford Road. Kajakarz był wyczerpany i przestraszony. Na szczęście ratownikom udało się go uratować za pomocą strażackiej drabiny i przewieźć motorówką w bezpieczne miejsce. Trafił do szpitala. Nie odniósł poważnych obrażeń.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Kajakarz uwięziony na rzece w stercie pni i gałęzi. Akcja ratunkowa trwała 2 godziny