Trump o spotkaniu z Kimem: może się nie udać 12 czerwca





Spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, zaplanowane na 12 czerwca w Singapurze, może się nie odbyć - oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump. Według nieoficjalnych informacji, na jakie powołuje się agencja Reutera, Trump ma prywatnie mieć wątpliwości, czy Pjongjang myśli poważnie o denuklearyzacji.

Donald Trump odniósł się do sprawy szczytu z przywódcą Korei Północnej przed rozmowami z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem, który przyleciał do Waszyngtonu.

Kreml o żądaniach USA: czekamy na reakcję Teheranu Rzecznik Kremla... czytaj dalej » - Jeśli to się nie wydarzy, to może wydarzy się później - powiedział Trump, mówiąc o planowanym spotkaniu z Kimem. - Może się nie udać 12 czerwca.

Wypowiedź Trumpa była odpowiedzią na zmianę tonu Pjongjangu, który w ubiegłym tygodniu oświadczył, że szczyt może się nie odbyć, jeśli miałby polegać na jednostronnym przedstawieniu żądań amerykańskich w sprawie denuklearyzacji.

Oświadczenie Trumpa jest najbardziej zdecydowanym do tej pory komunikatem w sprawie możliwości opóźnienia lub odwołania pierwszego w historii szczytu USA i Korei Północnej - komentuje Reuters.

Agencja pisze także, że nie wiadomo, czy Trump po prostu wycofuje się ze szczytu, czy też stara się przyprzeć do muru Pjongjang. Jeśli jednak do spotkania z Kim Dzong Unem dojdzie, to może to być największy sukces dyplomatyczny prezydentury Donalda Trumpa.

Trump: Kim będzie bezpieczny

Prezydent był w USA, nie spotkał się z Trumpem. MSZ: trzeba znaleźć termin Po prezydenckiej... czytaj dalej » Prezydent USA we wtorek powtórzył, że Kim będzie bezpieczny, a jego kraj bogaty, jeśli zdecyduje się na denuklearyzację. Ostrzegł jednak, że Pjongjang musi spełnić "pewne warunki", a jeśli ich nie spełni, to szczyt się nie odbędzie.

Przedstawiciel amerykańskiej administracji w rozmowie agencją Reutera podkreślił, że choć prezydent Trump pozostaje przywiązany do idei szczytu, to prywatnie ma wątpliwości, czy Pjongjang myśli poważnie o denuklearyzacji.

Wcześniej Mun spotkał się z sekretarzem stanu USA Mike'iem Pompeo i doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem i wezwał ich do przyspieszenia przygotowań do czerwcowego szczytu.

– My, lud Korei Południowej (...), oczekujemy od was wiele. Proszę, zaopiekujcie się nami - oświadczył prezydent Mun cytowany w komunikacie.