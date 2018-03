"Prezydent Xi powiedział mi, że docenia, że Stany Zjednoczone pracują nad rozwiązaniem problemu w sposób dyplomatyczny zamiast skorzystać ze złowieszczej alternatywy. Chiny nadal są pomocne!".

Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 marca 2018