Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump twierdzi, że nie wiedział o 130 tysiącach dolarów, jakie jego prawnik zapłacił aktorce z branży porno Stormy Daniels za milczenie. Celebrytka twierdzi, że miała romans z Trumpem w 2006 roku.

Biały Dom wydał komunikat, w którym zaprzeczył, by Trumpa i Daniels (właściwie Stephanie Clifford) łączyły kontakty seksualne.

Na pokładzie Air Force One dziennikarze zapytali Trumpa, dlaczego jego prawnik Michael Cohen zapłacił Daniels, jeśli Biały Dom utrzymuje, że prezydent nie miał z nią romansu. - Musicie spytać Michaela Cohena. Michael jest moim prawnikiem - odpowiedział Trump.

"Podobał mi się, miał świetną sylwetkę". Była modelka o rzekomym romansie z Trumpem Amerykańska... czytaj dalej » Dopytywany, czy wiedział o pieniądzach dla Daniels, odpowiedział, że nie. Stwierdził także, że "nie wie", skąd pochodziły pieniądze dla aktorki.

Cohen twierdził, że zapłacił Daniels ze swojej kieszeni.

"Jedna rzecz to oszukiwać prasę, a druga zrobić to pod przysięgą"

W ubiegłym miesiącu Daniels pozwała Cohena i zażądała zwolnienia z umowy poufności, którą podpisała w październiku 2016 roku - na miesiąc przed wyborem Trumpa na prezydenta - w zamian za 130 tysięcy dolarów.

Zdaniem prawnika Daniels, deklaracja Trumpa, że nie wiedział o umowie, wzmacnia pozycję procesową jego klientki. "Dobre (właściwie wspaniałe) wieści przychodzą do tych, którzy czekają. Siła naszego pozwu gwałtownie wzrosła. Nie możesz mieć umowy, jeśli jedna ze stron nic o niej nie wie" - napisał prawnik Michael Avenatti.

Źródło: Wikipeda (CC BY-SA 4.0) / Toglenn Stormy Daniels

Avenatti oświadczył, że zamierza powołać Trumpa i Cohena na świadków. "Bardzo chcemy sprawdzić wiarygodność udawanego braku wiedzy Trumpa o zapłacie 130 tysięcy dolarów, co stwierdził na pokładzie Air Force One" - napisał Avenatti. "Historia pokazuje, że jedna rzecz to oszukiwać prasę, a druga zrobić to pod przysięgą" - dodał.

Gwiazda porno o rzekomym romansie z Trumpem Była gwiazda... czytaj dalej » W ubiegłym tygodniu sędzia federalny oświadczył, że wniosek o przesłuchanie Trumpa i Cohena jest przedwczesny. Prawnik Trumpa wolałby arbitraż zamiast rozprawy sądowej.

Daniels i McDougal twierdzą, że miały romans z Trumpem

W ubiegłym tygodniu Daniels udzieliła wywiadu programowi "60 Minutes" CBS. Wyznała, że uprawiała seks z Trumpem tylko raz, ale kontaktowali się ze sobą. Daniels powiedziała, że 60-letni wówczas Trump jej nie pociągał. Ona sama w 2006 roku miała 27 lat.

W petycji do Departamentu Sprawiedliwości grupy badające przebieg wyborów zwracają uwagę, że pieniądze dla Daniels mogły złamać przepisy wyborcze.

O romansie z Trumpem mówi także modelka "Playboya" Karen McDougal, która twierdzi, że spotykała się z nim przez 10 miesięcy w 2006 roku. Biały Dom w komunikacie oświadczył, że Trump zaprzecza, by utrzymywał kontakty z McDougal.