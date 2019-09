Samochód wjechał do lobby Trump Plaza

Samochód osobowy wjechał do holu głównego budynku luksusowego wieżowca Trump Plaza w New Rochelle w stanie Nowy Jork. Dwóch przechodniów i kierowca auta zostali lekko ranni.

Do wypadku doszło we wtorek wieczorem. Z nieznanych jeszcze przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i rozbijając szklane drzwi wjechał przez nie do holu głównego. Według policji nic nie wskazuje na to, by było to celowe działanie kierowcy. Dwoje przechodniów i kierujący autem zostali niegroźnie ranni. Funkcjonariuszom udało się od razu przesłuchać kierowcę.

Trump Plaza to 40-piętrowy luksusowy budynek wybudowany w 2007 roku. Jego apartamenty są oddalone od centrum Nowego Jorku o około 25 kilometrów.