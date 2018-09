Donald Trump otworzył sesję Rady Bezpieczeństwa ONZ

To wielki zaszczyt - powiedział Donald Trump, otwierając w środę w Nowym Jorku sesję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent USA po raz pierwszy wystąpił jako przewodniczący RB, w której Stany Zjednoczone pełnią obecnie prezydencję.

Rozpoczynając wystąpienie, Donald Trump podkreślił, że przemawia już nie jako przewodniczący RB, ale jako prezydent USA. W kuluarach sesji ONZ "wszyscy zwrócili uwagę na to, że Polska była wymieniona" przez Trumpa Słowa prezydenta... czytaj dalej »

Zaznaczył, że głównym tematem rozmów tego forum będzie zwalczanie rozprzestrzeniania broni biologicznej, chemicznej i nuklearnej, a także środków ich przenoszenia. Wspomniał przykład Syrii, której przywódca Baszar al-Asad jest oskarżany o użycie sarinu wobec cywilów.

Atak na Iran

Po raz kolejny - po wtorkowym wystąpieniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - skorzystał z okazji, by zaatakować Iran. Ocenił, że reżim tego kraju "to światowy sponsor terroryzmu, który napędza konflikty w całym regionie i poza nim". Dodał, że społeczność międzynarodowa nie może dopuścić, by Teheran kiedykolwiek znalazł się w posiadaniu broni atomowej. Tym tłumaczył wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy nuklearnej z Iranem.



Zapowiedział kolejne sankcje wobec tego kraju, które mają być "jeszcze bardziej dotkliwe" i "przeciwdziałać zagrażającym pokojowi działaniom Iranu". Ostrzegł, że ci, którzy się do sankcji nie zastosują, "poniosą poważne konsekwencje".

"Nie chcą, żebym wygrał"

Prezydent USA powiedział na forum Rady Bezpieczeństwa, że Chiny próbują wpływać na amerykańskie wybory, które mają odbyć się w listopadzie. - Nie chcą, żebym wygrał, ponieważ jestem pierwszym prezydentem w historii (USA - red.), który rzucił wyzwanie Chinom - stwierdził Trump.