Trump ogłosi kluczową decyzję w sprawie Iranu

Prezydent USA Donald Trump poinformował na Twitterze, że we wtorek ogłosi swoją decyzję o porozumieniu nuklearnym z Iranem. Spekuluje się, że amerykański przywódca wycofa Stany Zjednoczone z umowy.

"Ogłoszę moją decyzję dotyczącą umowy z Iranem jutro o godzinie 14 (20 czasu polskiego - red.) z Białego Domu" - napisał na Twitterze amerykański przywódca.



I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018





Celem ograniczenie programu nuklearnego

Ekspert: zrywając porozumienie damy Iranowi dowód, że ze światem nie ma co rozmawiać Ważą się losy... czytaj dalej » Celem zawartego w lipcu 2015 roku porozumienia między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.



Według źródeł w administracji waszyngtońskiej Trump praktycznie podjął już decyzję o wycofaniu USA z porozumienia z Iranem, choć na razie nie wiadomo, jak dokładnie miałoby się to odbyć. Z drugiej strony - jak twierdzi jedno z tych źródeł - wciąż jest szansa, by USA pozostały stroną umowy, m.in. po to, by nie zaszkodzić sojuszowi USA z Francją, która nalega na takie właśnie rozwiązanie.



Prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył w niedzielę, że jego kraj przygotował plany reakcji na każdą decyzję Trumpa w sprawie porozumienia nuklearnego. Przestrzegł, że USA pożałują "jak nigdy wcześniej", jeśli odstąpią od umowy.