"Rezultat nie mógłby być lepszy. Misja wykonana"





»

"Rezultat nie mógłby być lepszy" - podsumował atak przeprowadzony nad ranem w Syrii przez siły USA, Wielkiej Brytanii i Francji Donald Trump. Podziękował za współpracę Paryżowi i Londynowi.

"Doskonale wykonany atak ostatniej nocy. Dziękuję Francji i Zjednoczonemu Królestwu za ich mądrość i moc ich wspaniałych sił zbrojnych. Rezultat nie mógłby być lepszy. Misja wykonana!" - napisał w sobotę na Twitterze Donald Trump.

Prezydent dodał, że jest "bardzo dumny" z "potężnej armii". Wyraził przekonanie, że "niedługo" będzie ona "najlepsza w historii kraju".



A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 kwietnia 2018



So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 kwietnia 2018





Reakcja na atak chemiczny

"Nie spaliśmy w nocy. Wyszliśmy na ulicę, by poprzeć armię" Na ulicach... czytaj dalej » Połączone siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem w sobotę serię ataków w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej przez reżim Baszara el-Asada 7 kwietnia w mieście Duma we Wschodniej Gucie, na wschód od Damaszku. Zginęło wówczas ponad 60 osób.

Operacja koalicji rozpoczęła się o godzinie 4 czasu lokalnego (godzina 3 w Polsce).

Siły zbrojne USA podały, że celem bombardowań był wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej oraz składy znajdujące się na zachód od miasta Homs.



Jak poinformował przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA generał Joseph Dunford, Rosja została powiadomiona za pośrednictwem kanału wzajemnej informacji o możliwości ataków w Syrii, jednak bez sprecyzowania ich celów.

Uderzenie Zachodu na Syrię. Nagrania » Oglądaj Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona Video: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona14.04 | Syryjska telewizja państwowa pokazała w sobotę zdjęcia kompletnie zniszczonej placówki naukowo-badawczą w dzielnicy Barza w Damaszku. Według Pentagonu, wykorzystywana była do rozwijania, produkowania i testowania broni chemicznej oraz biologicznej. W sobotę nad ranem została zaatakowana przez USA. Video: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona14.04 | Syryjska telewizja państwowa pokazała w sobotę zdjęcia kompletnie zniszczonej placówki naukowo-badawczą w dzielnicy Barza w Damaszku. Według Pentagonu, wykorzystywana była do rozwijania, produkowania i testowania broni chemicznej oraz biologicznej. W sobotę nad ranem została zaatakowana przez USA. zobacz więcej wideo »

Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej Video: Reuters Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej14.04 | Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi uderzyli na Syrię. Dokonano ataku przy pomocy rakiet i samolotów. Część celów znajdowała się w Damaszku i okolicach. Mieszkańcy nagrali między innymi odpalenia rakiet obrony przeciwlotniczej. Video: Reuters Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej14.04 | Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi uderzyli na Syrię. Dokonano ataku przy pomocy rakiet i samolotów. Część celów znajdowała się w Damaszku i okolicach. Mieszkańcy nagrali między innymi odpalenia rakiet obrony przeciwlotniczej. zobacz więcej wideo »

Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw... Video: Reuters Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw...14.04 | Ponad 100 rakiet zrzuciły samoloty USA, Francji i Wielkiej Brytanii na cele w Syrii w odpowiedzi na potencjalne użycie broni chemicznej na przedmieściach Damaszku. Video: Reuters Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw...14.04 | Ponad 100 rakiet zrzuciły samoloty USA, Francji i Wielkiej Brytanii na cele w Syrii w odpowiedzi na potencjalne użycie broni chemicznej na przedmieściach Damaszku. zobacz więcej wideo »

Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw... Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii Video: Reuters/MOD Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii14.04 | Brytyjskie myśliwce wzięły udział w nalotach na cele w Syrii Video: Reuters/MOD Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii14.04 | Brytyjskie myśliwce wzięły udział w nalotach na cele w Syrii zobacz więcej wideo »

Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii Francuski atak z morza na Syrię Video: Reuters Francuski atak z morza na Syrię14.04 | Francuskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie pokazujące odpalenie rakiet manewrujących na Syrię z pokładu fregaty znajdującej się na Morzu Śródziemnym. Nie podano ile ich wystrzelono, jakich i z jakiego okrętu. Najpewniej to pociski MdCN i jednostka typu Aquitaine, ponieważ tylko taki sprzęt w posiadaniu francuskiej marynarki mógłby do tego posłużyć. W przypadku Francuzów to pierwszy taki pokaz siły. Video: Reuters Francuski atak z morza na Syrię14.04 | Francuskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie pokazujące odpalenie rakiet manewrujących na Syrię z pokładu fregaty znajdującej się na Morzu Śródziemnym. Nie podano ile ich wystrzelono, jakich i z jakiego okrętu. Najpewniej to pociski MdCN i jednostka typu Aquitaine, ponieważ tylko taki sprzęt w posiadaniu francuskiej marynarki mógłby do tego posłużyć. W przypadku Francuzów to pierwszy taki pokaz siły. zobacz więcej wideo »

Francuski atak z morza na Syrię Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze Video: AP Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze14.04 | W ataku na Syrię brało udział również brytyjskie lotnictwo. Nagrano cztery maszyny wielozadaniowe Tornado startujące a po kilku godzinach lądujące w bazie RAF Akrotiri na Cyprze. Według brytyjskich mediów, odpalono z nich rakiety manewrujące Storm Shadow (brytyjska wersja francuskich SCALP ER, również użytych w tych nalotach przez francuskie maszyny Rafale). Video: AP Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze14.04 | W ataku na Syrię brało udział również brytyjskie lotnictwo. Nagrano cztery maszyny wielozadaniowe Tornado startujące a po kilku godzinach lądujące w bazie RAF Akrotiri na Cyprze. Według brytyjskich mediów, odpalono z nich rakiety manewrujące Storm Shadow (brytyjska wersja francuskich SCALP ER, również użytych w tych nalotach przez francuskie maszyny Rafale). zobacz więcej wideo »

Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP Video: Reuters Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP14.04 | Francuskie władze udostępniły nagranie prezentujące nocny start czterech maszyn Rafale do ataku na Syrię. Pod ich skrzydłami widać podwieszone rakiety dalekiego zasięgu SCALP EG, które najpewniej zostały potem użyte do uderzenia. Video: Reuters Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP14.04 | Francuskie władze udostępniły nagranie prezentujące nocny start czterech maszyn Rafale do ataku na Syrię. Pod ich skrzydłami widać podwieszone rakiety dalekiego zasięgu SCALP EG, które najpewniej zostały potem użyte do uderzenia. zobacz więcej wideo »

Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP Wideo: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona