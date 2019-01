Nigdy nie pracowałem dla Rosji - oświadczył w poniedziałek prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do ostatnich doniesień prasy, m.in. artykułu "New York Timesa" o tym, że FBI w 2017 roku próbowało ustalić, czy Trump współpracuje z Rosją na szkodę USA.

- Nie tylko nie pracowałem nigdy dla Rosji, ale uważam, że to hańba, że mnie o to pytacie - powiedział prezydent USA na konferencji prasowej przed Białym Domem przed udaniem się do Nowego Orleanu.

- Ludzie, którzy wszczęli tamto śledztwo (FBI - red.), zrobili to, bo wcześniej zwolniłem (dyrektora Federalnego Biura Śledczego Jamesa) Comeya - oświadczył. Bronił też tamtej decyzji, mówiąc, że "była to świetna sprawa dla naszego kraju".

Trump "ukrywa to, o czym rozmawia z Putinem" Prezydent USA... czytaj dalej » Byłych przedstawicieli FBI i sekretarza resortu sprawiedliwości, na których powoływały się gazety, nazwał "znanymi draniami" i "brudnymi glinami".

Trump powiedział też, że nic mu nie wiadomo o notatkach sporządzanych przez jego tłumaczy podczas rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"New York Times" napisał w sobotę, że FBI w 2017 roku wszczęło dochodzenie, by ustalić, czy Trump, wówczas już prezydent USA, stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a także czy świadomie współpracował z Rosją lub nieświadomie uległ jej wpływom.

Według "NYT" wątek ten włączono do dochodzenia prowadzonego przez specjalnego prokuratura Roberta Muellera w sprawie tzw. Russiagate, czyli możliwego ingerowania przez Rosję w wybory prezydenckie w USA oraz potencjalnej zmowy między osobami z otoczenia Trumpa a władzami w Moskwie. Nie wiadomo, czy kwestia ewentualnej współpracy Trumpa z Rosją jest nadal badana.

"NYT": doradca Trumpa polecił przedstawienie możliwości uderzenia na Iran Pentagon coraz... czytaj dalej » W niedzielę "Washington Post" podał, że Trump ukrywa przed swoim gabinetem, a nawet doradcami ds. bezpieczeństwa treść rozmów z Putinem i poinstruował tłumaczy, by nie ujawniali członkom rządu informacji na ten temat. Powołując się na byłych i obecnych członków administracji USA, dziennik napisał, że prezydent podejmuje w tym celu nadzwyczajne kroki i co najmniej raz odebrał swojemu tłumaczowi notatki.

Agencja AP podkreśla, że dopiero w poniedziałek Trump kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom. W wywiadzie, jakiego udzielił w sobotę telewizji Fox News, Trump odniósł się do zarzutów, ale ocenił jedynie, że tekst "NYT" to "najbardziej obraźliwy artykuł, jaki kiedykolwiek czytał", a z tekstu wynika, że "nie mają (na mnie - red.) absolutnie niczego". Przekonywał też, że żaden inny prezydent USA nie prezentował równie twardego stanowiska wobec Rosji, jak on.