Kolejni Rosjanie objęci amerykańskimi sankcjami. Na liście też Chińczycy

Największe od dekad manewry w Rosji. Militarne show...

Na Dalekim Wschodzie trwają olbrzymie manewry rosyjskiej armii. To największe od zimnej wojny, czyli od niemal 40 lat ćwiczenia. Weźmie w nich udział 300 tys. żołnierzy - jedna trzecia rosyjskiej armii, tysiąc samolotów, 36 tys. czołgów i pojazdów opancerzonych. Na poligonie Telemba w Buriacji Rosjanie testują m.in. rakietowe systemy przeciwlotnicze. Manewry Wostok 2018 to zdaniem ekspertów ostrzeżenie i pokazanie światu, że Rosja jest gotowa nawet do globalnego konfliktu, zwłaszcza, że biorą w nich udział też żołnierze chińscy, a relacje między oboma mocarstwami poprawiają się po nałożonych na Rosję przez Zachód sankcje oraz przez wojnę celną USA z Chinami. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

