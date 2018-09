Trump o prezydencie Iranu: uroczy człowiek

Wysunięta przez władze w Waszyngtonie oferta spotkania z przywódcami Iranu, w tym z ajatollahem Alim Chameneim, jest dla strony irańskiej nie do przyjęcia - oświadczył wysoki rangą doradca najwyższego irańskiego przywódcy duchowo-politycznego. Spotkanie tymczasem wykluczył sam prezydent USA Donald Trump, nazywając przy tym irańskiego prezydenta Hasana Rowhaniego "uroczym człowiekiem".

Zapytany o propozycję spotkań zgłoszoną wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i sekretarza stanu Mike'a Pompeo, Ali Akbar Welajati, cytowany przez irańską agencję IRNA, odpowiedział: - Marzenie Trumpa i Pompeo nigdy się nie ziści.

Uda się ominąć Amerykanów? Ma pomóc koncepcja SPV Iran oraz pięciu... czytaj dalej » Irańskie władze już kilkakrotnie przy różnych okazjach odmawiały podjęcia dialogu w obecnych okolicznościach, tj. po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego z 2015 roku i wznowieniu przez USA antyirańskich sankcji.



6 sierpnia prezydent Trump ponownie oświadczył, że jest "otwarty", jeśli chodzi o zawarcie nowego "szerszego" porozumienia z Iranem, a tydzień wcześniej deklarował, że gotów jest spotkać się ze swym irańskim odpowiednikiem Hasanem Rowhanim "bez stawiania wstępnych warunków".



Podobną ofertę w niedzielę na antenie telewizji Fox News złożył Pompeo.

We wtorek na Twitterze Trump napisał jednak, że nie ma planów spotkania z Rowhanim "mimo próśb". Dodał, że takie spotkanie będzie możliwe "może kiedyś w przyszłości", a Rowhani to z pewnością "uroczy człowiek".



Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 września 2018

Umowa atomowa, podpisana przez Iran oraz sześć mocarstw (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy), ma na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych. Pozostali sygnatariusze umowy obstają przy jej utrzymaniu, mimo opinii, że bez udziału USA porozumienie jest w rzeczywistości martwe.