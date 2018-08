Były szef CIA traci poświadczenie bezpieczeństwa. Decyzja Trumpa

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Trump cofnął poświadczenie bezpieczeństwa byłemu dyrektorowi...

16.08 | Prezydent Donald Trump cofnął byłemu dyrektorowi CIA z czasów administracji Baracka Obamy Johnowi Brennanowi poświadczenie bezpieczeństwa, umożliwiającego dostęp do informacji objętych klauzulą tajności - poinformował w środę Biały Dom.

