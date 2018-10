Chiny wzywają Waszyngton, aby "pomyślał trzy razy, zanim podejmie działania"

Video: Reuters

Trump: Chinom za długo żyło się za dobrze

Prezydent Donald Trump powiedział w czwartek wywiadzie dla telewizji Fox News, że Chinom za długo żyło się za dobrze, a choć polityka handlowa USA zaszkodziła już chińskiej gospodarce, to on może jeszcze dużo zrobić, by dodatkowo pogorszyć jej kondycję.

»