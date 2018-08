Trudeau: chcemy załagodzić spór, ale nie zmienimy stanowiska





»

Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Adil ad-Dżubeir powiedział w środę, że Rijad nie widzi możliwości mediacji w sporze z Kanadą, dopóki ta nie zmieni swojego stanowiska, oraz że rozważane są dalsze sankcje. Z kolei premier Kanady Justin Trudeau zapewnił, że jego kraj "jest w bezpośrednim kontakcie z Arabią Saudyjską w celu rozwiązania sporu", ale nie zmieni swojego stanowiska w kwestii praw człowieka.

- Nie ma pola do żadnych mediacji. Popełniono błąd i błąd ten powinien zostać naprawiony - oświadczył ad-Dżubeir podczas środowej konferencji prasowej w Rijadzie. Dodał, że królestwo rozważa "dodatkowe środki" mające ukarać Kanadę.

Trudeau: zawsze będziemy bronić praw człowieka

Wydalony ambasador, zawieszone loty. Rijad oskarża Ottawę o "rażącą ingerencję" Saudyjskie... czytaj dalej » - Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z królestwem Arabii Saudyjskiej w celu rozwiązania tego sporu - powiedział z kolei Trudeau podczas konferencji prasowej w Montrealu.

- Nie chcemy mieć złych relacji z Arabią Saudyjską, krajem o znaczeniu światowym, który poczynił postępy w wielu ważnych sprawach, ale będziemy nadal opowiadać się jasno i zdecydowanie w kwestii praw człowieka w kraju i za granicą - dodał.

Jak poinformował Trudeau, szefowa kanadyjskiej dyplomacji Chrystia Freeland przeprowadziła we wtorek "długą rozmowę" telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej i rozmowy na szczeblu dyplomatycznym są kontynuowane.

Zapytany, czy Ottawa gotowa jest przeprosić Rijad za swoją wypowiedź, Trudeau powtórzył, że jego rząd będzie zawsze bronił praw człowieka oraz "kanadyjskich i światowych wartości", bo tego oczekują obywatele.

Konflikt na linii Ottawa-Rijad

Arabia Saudyjska zawiesiła stosunki dyplomatyczne i handlowe z Kanadą oraz inwestycje w tym kraju w niedzielę wieczorem w odpowiedzi na komunikat MSZ Kanady na Twitterze wzywający Rijad do uwolnienia zatrzymanych działaczek na rzecz praw kobiet.

Konflikt sojuszników USA. Waszyngton wzywa do jego rozwiązania Departament Stanu... czytaj dalej » Według doniesień dziennika "Financial Times" saudyjski bank centralny i fundusze emerytalne poinstruowały zarządzających aktywami, by wyprzedali kanadyjskie akcje, obligacje i gotówkę. Giełda w Toronto odnotowała we wtorek spadki po pokaźnym zleceniu sprzedaży ze strony nieznanego inwestora zagranicznego. Królestwo ogłosiło też wstrzymanie importu kanadyjskiej pszenicy i jęczmienia.

Saudyjska państwowa agencja prasowa SPA poinformowała w środę, że Rijad wstrzymał leczenie swoich obywateli w Kanadzie i rozpoczął przygotowania, by sprowadzić do kraju tych, którzy przebywają w kanadyjskich szpitalach.

Wcześniej saudyjski minister edukacji ogłosił zawieszenie programów wymiany studenckiej i przekierowanie saudyjskich studentów z Kanady do innych krajów. Saudyjskie państwowe linie lotnicze poinformowały, że od 13 sierpnia zawieszają loty do Toronto.