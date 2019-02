Przewrócona ciężarówka na obwodnicy Trójmiasta. Droga całkowicie zablokowana

Szef Komendy Głównej Policji generał inspektor Jarosław Szymczyk podpisał w piątek umowę na zakup trzech śmigłowców patrolowo-obserwacyjnych typu Bell-407GXi. Pierwsza maszyna trafi do policji do końca roku, a dwa kolejne do końca marca 2020 roku. Nowe śmigłowce zastąpią wycofane już z eksploatacji Mi-2. czytaj dalej »