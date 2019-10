Zatrzymany za kradzież, zaczął strzelać na komisariacie. Nie żyje dwóch policjantów





Foto: PAP/EPA/ANDREA LASORTE | Video: PAP/EPA/ANDREA LASORTE Dwóch włoskich policjantów zastrzelonych na komendzie przez złodzieja

W piątek w Trieście na północy Włoch na komendzie policji zamordowano dwóch policjantów. Mężczyzna zatrzymany z bratem pod zarzutem kradzieży skutera zabrał broń funkcjonariuszowi i zaczął strzelać. Obaj przestępcy zostali natychmiast zatrzymani.

Atak nożownika w komendzie paryskiej policji. Są ofiary śmiertelne Mężczyzna... czytaj dalej » Policjanci odnieśli ciężkie rany i mimo walki o ich życie zmarli wkrótce po ataku. Ofiary to 34-letni Pierluigi Rotta i 31-letni Matteo Demenego. Ranny został też inny funkcjonariusz.

Według rekonstrukcji zdarzeń, którą prezentują włoskie media, mężczyzna zatrzymany pod zarzutem kradzieży skutera i zaprowadzony na komendę policji razem z bratem, zabrał pistolet funkcjonariuszowi, gdy ten odprowadził go do łazienki. Następnie zaczął strzelać do policjantów, zabijając dwóch z nich.

Obaj sprawcy rzucili się do ucieczki z komendy wywołując panikę na ulicy. Próbowali wsiąść do radiowozu, ale natychmiast zostali ujęci.

Jak podają włoskie media, podejrzani to 29-latek i 32-latek z Dominikany. Strzelać miał młodszy z mężczyzn.

"Z głębokim smutkiem dowiedział się o zabójstwie funkcjonariuszy"

Do Triestu przybyli minister spraw wewnętrznych Włoch Luciana Lamorgese i szef włoskiej policji Franco Gabrielli.

Prezydent Włoch Sergio Mattarella przekazał, że "z głębokim smutkiem dowiedział się o zabójstwie funkcjonariuszy Matteo De Menego i Pierluigi Rotta, postrzelonych śmiertelnie na komisariacie w Trieście". Głowa państwa złożyła kondolencje bliskim ofiar.

- W tych bolesnych okolicznościach pragnę przekazać wam i miejscowej policji życzliwą bliskość oraz wyrazy szacunku i wdzięczności za codzienne zaangażowanie policjantów na służbie obywatelom - oświadczył Mattarella.

Do strzelaniny doszło na komisariacie w mieście Triest