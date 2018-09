Zmarł prezydent Wietnamu. "Poważna choroba"

Foto: Reuters Video: ENEX

Donald Trump w Wietnamie

12. 11 | Donald Trump powiedział w niedzielę, w Hanoi, podczas spotkania z prezydentem Wietnamu, Tran Dai Quangiem, że jest gotowy podjąć się mediacji pomiędzy Wietnamem a Chinami w sprawie konfliktu na Morzu Południowochińskim - poinformował Reuters. Zapowiedział też, że on i lider Korei Północnej, Kim Dzong Un mogliby się pewnego dnia zaprzyjaźnić, i że byłoby to "bardzo, bardzo miłe", ale "nie wie, czy to się zdarzy".

