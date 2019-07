Nastolatka nie żyje, troje dzieci w szpitalu. Policja ustala, kto kierował autem

Czternastolatka nie żyje, troje innych nastolatków podróżujących tym samym autem co ona trafiło do szpitala. W miejscowości Horodyszcze w województwie lubelskim doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pojazdem, którym jechały dzieci, mogło kierować jedno z nich.