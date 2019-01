"Niedziela dniem żałoby w Koszalinie"





Otoczyliśmy opieką i psychologiczną, i psychiatryczną rodziny, bliskich ofiar pożaru w koszalińskim escape roomie. Trwają czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz czynności prokuratorskie - poinformował prezydent Koszalina Piotr Jedliński. - Podjąłem decyzję, że niedziela jest dniem żałoby w Koszalinie - ogłosił.

W piątek po godzinie 17.00 w pożarze, który wybuchł w jednym z koszalińskich escape roomów zginęło pięć młodych osób. Jedna jest ciężko poparzona. Jak poinformował w rozmowie z TVN24 szef MSWiA Joachim Brudziński, "ofiarami tej tragedii są dzieci, piętnastoletnie dziewczynki, które uczestniczyły w imprezie urodzinowej jednej z nich".

Późnym wieczorem podczas briefingu prasowego wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc

zaapelował, "abyśmy wspólnie uszanowali sytuację rodzin i przyjaciół". - Prosiłbym o to, aby rodziny uszanować i w tej tragedii pozwolić nam spokojnie działać - podkreślił.

Rodziny ofiar pożaru zostały otoczone opieką

Podczas wcześniejszej konferencji prasowej sztabu kryzysowego prezydent Koszalina Piotr Jedliński mówił, że "łączymy się wszyscy w bólu z rodzinami ofiar".

- Jest pięć młodych ofiar. Otoczyliśmy opieką i psychologiczną, i psychiatryczną - nie ukrywam - rodziny. W tej chwili trwają czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz czynności prokuratorskie. Tutaj prokuratura będzie miała decydujący wpływ na to, kiedy rodziny zobaczą swoich bliskich. Myślę, że stanie się to już niedługo - poinformował Jedliński.

Prezydent miasta poinformował, że zorganizowano też ich spotkanie z zastępcą prezydenta miasta i prokuratorem.

Od soboty - jak poinformował Jedliński - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będą gotowi do udzielenia bieżącej pomocy w postaci zasiłków losowych dla rodzin ofiar.

- Podjąłem decyzję, że niedziela będzie dniem żałoby w Koszalinie - podkreślił. Zaapelował do organizatorów imprez w mieście, żeby odwołali niedzielne wydarzenia.

Rzecznik koszalińskiej policji podkom. Monika Kosiec poinformowała, że policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora, które mają ustalić przyczyny piątkowej tragedii. Jak wskazała, trwają ustalenia, co było przyczyną zaprószenia ognia i dlaczego przebywające w "escape roomie" osoby nie mogły się z niego wydostać. - Będziemy oczywiście jeszcze nadal ustalać ich tożsamość - dodała rzeczniczka szczecińskiej policji.

- Na chwilę obecną nie możemy powiedzieć ani o wybuchu, ani o pożarze z uwagi na to, że to stwierdzi powołany biegły. Są takie tezy, że mogła to być butla gazowa, mogło to być inne zaprószenie ognia, natomiast na to jest jeszcze zbyt wcześnie - zaznaczyła.

- Do pomocy policjantom z Koszalina włączyła się grupa ekspertów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To są głównie technicy z laboratorium kryminalistycznego. Będą razem z policjantami z Koszalina pracowali. Do dyspozycji są również policyjni psychologowie" - powiedziała Kosiec.

Kosiec oświadczyła również, że "policjanci ustalili, kto jest właścicielem lokalu, jak również kto ten lokal podnajmował". - Z tymi osobami wykonywane są czynności procesowe. Jeszcze jedna osoba, która przebywała w tych pomieszczeniach - to był mężczyzna - na chwilę obecną przebywa w szpitalu - mówiła. Dodała, że stan zdrowia 26-latka "nie pozwala na to, żeby wykonywać z nim jakąkolwiek czynność procesową". - Do tych czynności wrócimy już po wyleczeniu - dodała.

