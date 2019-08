Odtworzą przebieg burzy i akcji ratunkowej. Katastrofa w Tatrach pod lupą śledczych

Video: tvn24

Psycholog o poszkodowanych w tragedii w Tatrach

23.08| W Tatrach miało być miło i przyjemnie. Nie było. Ponad 150 osób przeżyło tam piekło. I choć powoli wracają do sił, wciąż nie wiadomo jaki to zostawi ślad w ich psychice. - To była ekstremalna sytuacja wykraczająca poza zwykłą codzienność. Nie da się przygotować na coś takiego - mówi Kamila Bryja, psycholog i psychoterapeuta. Jak można im pomóc?

