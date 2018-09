Tragiczny finał rodzinnej wycieczki. Przeżyła tylko matka

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Tragiczny finał rodzinnego wypadu. Przeżyła tylko matka

03.09 | 39-letni ojciec i troje małych dzieci nie przeżyli rodzinnej wyprawy kajakiem w rejonie Wielkich Jezior, przy granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Po tym jak fala przewróciła kajak, uratowała się tylko matka. Choć cała rodzina miała na sobie kamizelki ratunkowe. To była rodzinna wyprawa kajakiem po Jeziorze Górnym - największym z pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Silny wiatr i fale nagle przewróciły kajak. 29-letnia matka miała przy sobie telefon komórkowy w wodoodpornym opakowaniu. Próbowała wezwać pomoc, ale w tej części jeziora zasięg był zbyt słaby, żeby nawiązać połączenie. W końcu udało się jej wysłać do siostry krótką wiadomość tekstową - nr telefonu alarmowego i nazwę wyspy do której płynęli. Straż Przybrzeżna odnalazła kobietę dopiero po 6 godzinach. Wypadku nie przeżył jej mąż i troje dzieci w wieku 3, 5 i 9 lat. Chociaż mieli kamizelki ratunkowe najprawdopodobniej zginęli z powodu wychłodzenia organizmu.

»