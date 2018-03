Kołtuny, a pod nimi same kości. "Dawno nie widzieliśmy psa w takim stanie"





»

Pies odebrany interwencyjnie przez TOZ Foto: TOZ Wrocław Video: TOZ Wrocław Pies odebrany interwencyjnie przez TOZ 09.03| Ma 17 lat i około 18 kilogramów niedowagi - Zefir to pies odebrany przez inspektorów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Był skrajnie zaniedbany i zagłodzony. Choć jego właściciele tłumaczyli, że zwierzę jest po prostu stare. zobacz więcej wideo »

Foto: TOZ Wrocław | Video: TOZ Wrocław Zaniedbany Zefir został odebrany przez inspektorów TOZ Wrocław

Ma 17 lat i około 18 kilogramów niedowagi. Zefir to pies odebrany przez inspektorów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Był skrajnie zaniedbany i zagłodzony. Choć jego właściciele tłumaczyli, że zwierzę jest po prostu stare.

Gniechowice to niewielka wieś niedaleko Wrocławia. I choć ludzie się tu znają, to żaden z nich nie zareagował na los łańcuchowego psa. - Przejeżdżaliśmy przez wieś. Nasza inspektorka zauważyła zaniedbanego psa. Na ziemi leżała była sierści. Pies się nie ruszał i nie reagował na wołanie - relacjonuje Mateusz Czmiel z wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. I dodaje: jedyne na co czworonóg miał siłę, to patrzenie przed siebie.

Właściciele: pies je i nic mu nie jest

Głodzili, bili i poili żrącym środkiem. Sąd zaostrza kary dla oprawców psów Osiem miesięcy w... czytaj dalej » Inspektorzy postanowili bliżej przyjrzeć się zwierzęciu. - Gdy dotknęliśmy jego grzbietu doznaliśmy szoku. To same kości. Naprawdę dawno nie widzieliśmy psa w takim stanie - przyznaje Czmiel. W końcu na miejscu pojawili się właściciele.

Jak informuje TOZ wizytą byli zdziwieni. Tłumaczyli, że pies jest stary i że nie chcą mu wyrządzić krzywdy. - Mówili też, że pies je i nic mu nie jest. Twierdzili, że był niedawno u weterynarza. Na pytanie o stan sierści usłyszeliśmy odpowiedź, że ma dredy bo potrącił go samochód, ma złamane żebra i nie daje się dotknąć - opowiada przedstawiciel organizacji.

Zamiast 35 kilogramów waży znacznie mniej

Inspektorzy podjęli decyzję o odebraniu zwierzęcia. Jednak właściciele początkowo nie chcieli o tym słyszeć. Nie zgadzali się z tym, że pies jest skrajnie zaniedbany i zagłodzony. - W końcu jednak właścicielka podpisała zrzeczenie się - informuje Czmiel.

Czworonóg został zawieziony do weterynarza. Tam w pierwszej kolejności pozbyto warstwy lepkiej i skołtunionej sierści. W sumie z psa o imieniu Zefir ściągnięto cztery kilogramy sierści. I obliczono, że czworonóg tej wielkości powinien ważyć około 35 kilogramów. Tymczasem Zefir waży zaledwie 17.

Pies ma 17 lat. Nie ma problemów zdrowotnych. Weterynarze stwierdzili, że jest zagłodzony. Dlatego rekonwalescencję pod okiem inspektorów rozpocznie od lepszego odżywiania się.

Źródło: TOZ Wrocław Pies przed wizytą u weterynarza i po obcięciu czterech kilogramów sierści

Źródło: TOZ Wrocław Czworonóg ma teraz przybrać na wadze

Psa odebrano z miejscowości Gniechowice:



