Uderzył w słup, auto rozpadło się i stanęło w płomieniach. Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku





»

Auto rozpadło się na pół i stanęło w płomienach Video: tvn24 Auto rozpadło się na pół i stanęło w płomienach 12.09| Przyczyny tragicznego wypadku cały czas są tajemnicą. Wiadomo jedynie tyle, że kierowca nissana qashqai stracił panowanie nad samochodem i uderzył w słup z taką siłą, że auto rozpadło się na pół i stanęło w płomieniach. 45-latek zginął na miejscu. Pojawia się wiele pytań, m.in. dlaczego kierowca nawet nie próbował hamować. Policja stara się wyjaśnić okoliczności zdarzenia i poszukuje świadków wypadku. zobacz więcej wideo »

Video: tvn24 k24-wyp-16.jpg

Przyczyny tego tragicznego wypadku cały czas są tajemnicą. Wiadomo jedynie tyle, że kierowca nissana qashqai stracił panowanie nad samochodem i uderzył w słup z taką siłą, że auto rozpadło się na pół i stanęło w płomieniach. 45-latek zginął na miejscu. Dlaczego kierowca nawet nie próbował hamować?

Wszystko działo się w sobotę po godzinie 20 w Toruniu.

- Samochód jadący w stronę ulicy Wschodniej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Rydygiera, prawdopodobnie na skutek nadmiernej prędkości wypadł z jezdni i z dużą siłą uderzył w słup trakcji tramwajowej - mówił w weekend bryg. Andrzej Seroczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Nagranie z wypadku otrzymaliśmy na Kontakt 24. Na filmie widać, że samochód rozpadł się na dwie części. Jedna z nich, ta, w której znajdował się 45-letni kierowca, stanęła w ogniu.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że mężczyzna w chwili wybuchu pożaru już nie żył.

Wiele znaków zapytania

Policjanci i prokuratorzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak doszło do wypadku.

Jak dowiedział się reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, na miejscu nie znaleziono śladów hamowania. Dodatkowo od świadków zdarzenia wiadomo, że auto miało na kilkanaście sekund przed wypadkiem włączone światła awaryjne.

Dlaczego kierowca nawet nie próbował hamować? Po co miał włączone światła awaryjne? Czy chciał w ten sposób zasygnalizować jakieś problemy z samochodem? Między innymi to starają się wyjaśnić śledczy.

- Apelujemy do wszystkich świadków, którzy widzieli zdarzenie, bądź widzieli ten pojazd, o zgłaszanie się do toruńskiej komendy. Mamy nadzieję, że wskażą nam na zachowanie kierowcy i fakty, które mogły się przyczynić do tego wypadku - mówi mł. asp. Wojciech Chrostowski, Komenda Miejska Policji w Toruniu.

Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. (56) 641 26 07 lub 112. KMP w Toruniu

