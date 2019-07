Impreza w komisariacie, komendant odwołana. "Nie ma miejsca na patologie w polskiej policji"

Na terenie komisariatu Toruń-Śródmieście w ubiegły wtorek ranny został policjant. W tym czasie miała tam się odbywać alkoholowa impreza. Sprawą zajmuje się prokuratura. - Z mojej wiedzy wynika, że pani komendant tego komisariatu już straciła swoje stanowisko. Została z niego odwołana przez komendanta miejskiego policji w Toruniu - poinformował w "Jeden na jeden" w TVN24 komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Dodał, że sprawę bada biuro kontroli KGP.

Według informacji przekazywanych w mediach społecznościowych, komendant miała uczestniczyć w imprezie, podczas której spożywano znaczne ilości alkoholu. Jeden z policjantów miał uderzyć się o skrzynkę z wężem strażackim przymocowaną do ściany i rozbić głowę. Rannym policjantem miał być naczelnik sztabu z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Do rannego miała zostać wezwana karetka pogotowia, ale ten - według nieoficjalnych relacji - reagował agresywnie i nie chciał pomocy ze strony ratowników.

- Z naszych informacji wynika także, że rzeczywiście ranny został jeden z funkcjonariuszy i weryfikujemy obecnie, w jakich okolicznościach doznał on obrażeń - informowała w poniedziałek podinspektor Monika Chlebicz, która przekazała informację o planowanym odwołaniu komendant toruńskiego komisariatu.

- Mieliśmy zgłoszenie, że na terenie Komisariatu Toruń-Śródmieście tydzień temu we wtorek doszło do uszkodzenia ciała jednego z funkcjonariuszy w rozumieniu artykułu 157 paragraf 1 Kodeksu karnego (zwykłe i lekkie uszkodzenia ciała - red.). Został zgromadzony materiał w tak zwanym niezbędnym zakresie. W związku z tym, że dotyczy on policjantów zatrudnionych w tym komisariacie, przekazaliśmy sprawę do prokuratora regionalnego w Gdańsku z wnioskiem o wskazanie innej prokuratury do prowadzenia tego postępowania - powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.



Dodał, że prokuratorzy pracują na co dzień z tymi policjantami, więc już od początku postępowania dochodziłoby do konfliktu interesów. Śledczy nie wiedzą na tym etapie, czy do uszkodzenia ciała doszło w wyniku działania innej osoby.

W poniedziałek rano minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek napisała na Twitterze, że poleciła Komendantowi Głównemu Policji przeprowadzenie natychmiastowej kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Generał Szymczyk: komendant odwołana ze stanowiska

We wtorek w programie "Jeden na jeden" w TVN24 komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk był pytany, czy w związku z tymi wydarzeniami komendant toruńskiego komisariatu zostanie odwołana. - Z mojej wiedzy wynika, że pani komendant już straciła swoje stanowisko. Została z niego odwołana przez komendanta miejskiego policji w Toruniu - odparł.

Jak mówił, w tej sprawie pojawią się dalsze postępowania dyscyplinarne. - Wczoraj skierowałem funkcjonariuszy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji do zbadania bardzo wnikliwego tej sprawy - podkreślił generał.

- Wielokrotnie powtarzałem, że nie ma miejsca na patologie w polskiej policji - dodał. Jego zdaniem "szczególnie kiedy dotyczy to kadry kierowniczej, to konsekwencje muszą być bardzo surowe i jeśli te informacje się potwierdzą - bo to chcę podkreślić - te konsekwencje na pewno będą bardzo surowe". Zaznaczył, że osobiście tego dopilnuje.