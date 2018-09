Tortury z rąk właściciela. "Zeszlifował mu zęby do miazgi"

Media francuskie wiele uwagi poświęcają we wtorek rozpoczętym właśnie rosyjskim manewrom Wostok-2018. Zwracają uwagę na odrodzenie potęgi militarnej Rosji, rozważają ewentualność wybuchu nowej wojny światowej i oceniają, że państwa NATO, w tym "co oczywiste - Polska", mają prawo do niepokoju. zobacz więcej »