"Nigdy nie widziałem czegoś takiego". Wielkie przeboje porwały Operę Leśną

Bonnie Tyler, John Parr, Perfect, Kombi, Agnieszka Chylińska - to niektóre spośród gwiazd, które rozgrzały we wtorek wieczorem scenę Opery Leśnej. Koncert "Forever Young" otworzył trzecią edycję Top Of The Top Sopot Festival.

Top Of The Top Festival wystartował we wtorek o godzinie 20. Gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej przypomniały przeboje z lat 80. i 90.

"Forever Young"

Koncert "Forever Young" otworzyła walijska legenda popu Bonnie Tyler, która jest gościem specjalnym festiwalu. Artystka obchodzi w tym roku 50-lecie pracy artystycznej.

- Publiczność jest rewelacyjna. Dobrze spędziliśmy czas. Było naprawdę wspaniale. Bardzo mi się podobało - przyznała wokalistka w rozmowie z TVN24.

Na scenie pojawili się również: wokalista i gitarzysta John Parr, kanadyjski zespół Glass Tiger, Katrina - była wokalistka zespołu Katrina and The Waves, która przypomniała swoją najpopularniejszą piosenkę "Walking on Sunshine", a także amerykańska wokalistka Jennifer Paige z hitem "Crush".

- To było wyjątkowe uczucie. Publiczność była wspaniała. Nigdy nie widziałem czegoś takiego - podkreślił w rozmowie z TVN24 John Parr.

"Udało się ludzi rozkochać"

Na scenie Opery Leśnej nie zabrakło polskich gwiazd. Publiczność bawiła się przy hitach Agnieszki Chylińskiej, Perfectu, Anity Lipnickiej, Lombardu, Felicjana Andrzejczaka, Izabeli Trojanowskiej, grupy Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers, Sebastiana Riedla & Cree oraz Kombi.

- Jestem dumna z tego, że udało się ludzi trochę rozkochać - mówiła TVN24 Agnieszka Chylińska.

Wokalista Perfectu Grzegorz Markowski przyznał, że "adrenalina podskoczyła i trzyma". - Zawsze początek koncertu to jest znaczek zapytania, kto ma tę publiczność rozgrzać, uaktywnić. Na piosence "Chcemy być sobą" odwróciłem statyw z mikrofonem i parę tysięcy ludzi zaśpiewało wspólnie refren - relacjonował. - Jestem szczęśliwym człowiekiem - podkreślił.

- Magiczna scena, zresztą ma dość dużo lat. Działa bardzo na artystów - ocenił Felicjan Andrzejczak.

O "wspaniałej" atmosferze mówił także Zbigniew Fil, wokalista zespołu Kombi. - Ta Opera Leśna po prostu żyje własnym życiem. To jest niesamowite - podkreślił.

"Zawsze Sopot jest świętem piosenki, kiedy pojawia się tutaj TVN"

Top Of The Top Sopot Festival to cztery dni koncertów. W środę odbędą się "#IDANCE…" oraz "Top Of The Top" , w czwartek "Przeboje z winyli" i "Przeboje wolnej Polski", a w piątek "Young Choice Awards".

- Zawsze Sopot jest świętem piosenki, kiedy pojawia się tutaj TVN - podkreślił Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN, wiceprezes zarządu Grupy TVN Discovery Polska.

- Mamy dużo gwiazd zagranicznych, dużo polskich - dodał.

"Morze przebojów"

Pierwszy z zaplanowanych na środę koncertów - "IDANCE…" - zapowiadany jest jako "morze przebojów". Na sopockiej scenie pojawią się min.: Kayah, Edyta Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Roksana Węgiel, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska.



W drugiej części wieczoru młodzi i utalentowani piosenkarze z zagranicy rywalizować będą o Bursztynowego Słowika. Zwycięzcę wskaże publiczność i widzowie TVN w głosowaniu SMS-owym. W konkursie wezmą udział: Duncan Laurence (Holandia), Alma (Bułgaria), Frans (Szwecja), Lake Malawi (Czechy), Christopher (Dania) oraz Luca Haenni (Szwajcaria).