"Przeboje z winyli" i "przeboje wolnej Polski" królowały w Sopocie

"Malinowy król" Urszuli, "Remedium" Maryli Rodowicz, "Baśka" Wilków czy "Czerwone korale" Brathanków to tylko niektóre z hitów, jakie usłyszeli widzowie w sopockiej Operze Leśnej podczas trzeciego dnia Top of The Top Festival.

Transmisja koncertów Top of the Top 2019 na antenie TVN od godziny 20.00.

Edyta Górniak, Roksana Węgiel i Cleo. Taneczne hity na Top of the Top Festival Taneczne hity... czytaj dalej » Za nami trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. W czwartkowy wieczór w sopockiej Operze Leśnej odbyły się dwa koncerty.

Pierwszy z nich przebiegł pod hasłem "PRZEBOJE Z WINYLI", a w drugiej części wieczoru publiczność wysłuchała koncertu "PRZEBOJE WOLNEJ POLSKI".

CZYTAJ O DRUGIM DNIU FESTIWALU

"Festiwal sopocki zawsze był kultowym festiwalem"

- Musiałam się opanowywać. Zawsze sobie powtarzam: nie ty masz płakać, tylko ludzie mają płakać, ty masz się uspokoić. Ale czasami mi się nie udaje - mówiła po występie Maryla Rodowicz. - Festiwal sopocki zawsze był kultowym festiwalem i być tutaj zaproszonym, to naprawdę było coś - dodała artystka.

Na scenie pojawili się także między innymi: Wilki, Michał Szpak, Pectus z Kasią Popowską, Sławek Uniatowski, Skaldowie, Urszula, Patrycja Markowska i Grzegorz Markowski, Varius Manx z Kasią Stankiewicz, Brathanki i Halina Mlynkova, Jary Oddział Zamknięty, Golden Life i Aleksandra Gintrowska.

"Muzyka jest wolnością absolutną"

- Nie mogłam się doczekać tego występu. Jak czasem człowiek się obawia ogromnych koncertów, tak tym razem miałam (w głowie) takie: oby jak najszybciej na scenę, nie mogę się doczekać ludzi - powiedziała Halina Mlynkova, wokalistka zespołu Brathanki. - Po tylu latach, kiedy tutaj występowaliśmy wielokrotnie, to ogromna przyjemność i przede wszystkim sentyment - dodała.

"Przed koncertem dba o wszystko". Michał Szpak wystąpi na festiwalu Top of the Top W trzeci dzień... czytaj dalej » Robert Gawliński z zespołu Wilki przyznał, że "kocha ludzi, którzy przychodzą na takie koncerty".

- Dla mnie te lata 80., 90., ta muzyka miała piękne przeboje, wielkie melodie. W tej chwili jest wiele cudownej produkcji, doskonałych błyskotek, ale nie ma takich wielkich hiciorów, które można by było zagrać przy ognisku - przyznał.

Urszula tłumaczyła, że jej zdaniem "muzyka jest wolnością absolutną". - Kiedy możesz się wyrazić poprzez muzykę, to jest najważniejsze, co może się wydarzyć w życiu, tego życzę każdemu muzykowi - mówiła.



Michał Szpak w rozmowie z TVN24 stwierdził, że sopocki festiwal to "absolutnie najwyższa plejada gwiazd".

- Cieszę się, że mogę wziąć w tym udział i że jest to tak dobrze zorganizowane. Wachlarz wykonawców jest tak ogromny, że możemy posłuchać bardzo dobrej muzyki o każdej minucie trwania tego festiwalu - mówił.

Dzień zwieńczył występ Chłopców z Placu Broni, którzy podwójnie wykonali "Kocham wolność".

Oglądaj Wideo: tvn24 Urszula: muzyka jest wolnością absolutną